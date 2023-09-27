Батьківський контроль: які гаджети та застосунки допоможуть подбати про безпеку дітей

В Україні щорічно зникають тисячі дітей. В довоєнному 2021 році в розшук оголошено близько 14 тис. неповнолітніх громадян. Повномасштабне вторгнення РФ, економічний спад і погіршення криміногенної ситуації аж ніяк не привело до покращення ситуації з безпекою в країні. Через це багато батьків задумуються над можливістю дистанційно контролювати переміщення своїх дітей. Редакція Delo.ua спробувала розібратись, які гаджети та програмне забезпечення допоможе контролювати їх місцезнаходження в режимі реального часу.

Для відстежування дитини, дорослу людину, автомобіль чи цінне майно потрібно мати будь-який гаджет з можливістю синхронізації з Глобальною системою позиціонування (GPS). Раніше її використовувало виключно Міністерство оборони США, але зараз вона доступна для використання в цивільних цілях, для цього потрібен пристрій з приймачем GPS - спеціалізований навігатор, смартфон, планшет або смарт-годинник.

Доцільність покупки досить дорогого і габаритного планшета для учня молодших класів залишається під питанням, тоді як смартфон початкового рівня або "розумний" годинник цілком підходить для відстеження переміщень дитини. Кожне з рішень має свої переваги: на відміну від смартфону годинник складніше загубити, але його налаштування потребує додаткової синхронізації в порівнянні з кількома кліками по екрану смартфону.

Смартфон - універсальний пристрій для батьківського контролю

Смартфон підходить для дітей середнього і старшого шкільного віку, які можуть розібратись в використанні основних його функцій і здатні нести відповідальність за цінну річ. Використовуючи смартфон, дитина може легко і швидко звернутись до батьків за допомогою або повідомити своє місцезнаходження. Навіть якщо на телефоні закінчились гроші, в умовах великого міста можна поспілкуватись через інтернет-месенжер, попередньо підключившись до відкритого Wi-Fi-передавача в торговому центрі або магазині.

На смартфон під управлінням операційної системи Android або iOS можна завантажити цілий ряд застосунків для відстеження та передачі сигналу про місцезнаходження дитини. Більше того, у випадку використання сервісу Family Link від корпорації Google батькам навіть не треба встановлювати його як мобільний застосунок, всі необхідні дії можна виконати в браузері .

Демонстрація функціоналу застосунку Google Family Link. Фото: сайт Google

Google Family Link синхронізує "батьківський" смартфон з телефоном або планшетом дитини і дозволяє їй наступні дії з цим пристроєм:

Переглядати розташування пристрою дитини в режимі реального часу, контролювати його залишок заряду;



Сортувати застосунки: схвалювати або блокувати програми, які дитина хоче завантажити з Google Play Market;

Слідкувати за екранним дозвіллям і мати доступ до щотижневої чи щомісячної статистики її інтернет-активності;

Встановлювати щоденні обмеження часу користування пристроєм;

Можливість віддалено блокувати свій смартфон, коли настав час грати, вчитися чи спати.

Створення і конфігурація облікового запису Google для себе і дитини може зайняти для батьків близько півгодини. На "батьківському" пристрої має бути встановлений ОС Android версії 5.0 (або новіша) чи iOS 11 (або новіша). Дітям і підліткам знадобиться пристрій на Android від 7.0, на iOS контроль місцезнаходження не підтримується .

Таким чином, безкоштовний Family Link є, вірогідно, назручнішим способом встановити батьківський контроль для дітей з гаджетами на Android . Користувачі у відгуках відмічають наступні переваги і недоліки застосунку:

" + " відсутність додаткових платних послуг;

" відсутність додаткових платних послуг; " + " в ньому доступні всі необхідні для подібної програми опції;

" в ньому доступні всі необхідні для подібної програми опції; " + " дитина не може "хакнути" пристрій і видалити свій обліковий запис Google без дозволу батьків;

" дитина не може "хакнути" пристрій і видалити свій обліковий запис Google без дозволу батьків; " + " в разі втрати синхронізації з гаджетом дитини програма автоматично намагатиметься відновити зв'язок для встановлення її місцезнаходження;

" в разі втрати синхронізації з гаджетом дитини програма автоматично намагатиметься відновити зв'язок для встановлення її місцезнаходження; " - " немає можливості заборонити дитині відключати мобільний інтернет, внаслідок чого обмеження на час гри або доступ до певних сайтів залишаться в дії, але не вдасться відстежувати місцезнаходження дитини.

" немає можливості заборонити дитині відключати мобільний інтернет, внаслідок чого обмеження на час гри або доступ до певних сайтів залишаться в дії, але не вдасться відстежувати місцезнаходження дитини. "-" Частину функціоналу Google Family Link можна обійти, використовуючи сторонні веб-переглядачі на кшталт Tor browser, проксі-сервера або VPN.



Якщо користувача не влаштовує застосунок від транснаціонального IT-гіганта, є багато інших платних і безкоштовних аналогів. Найбільш популярними в Google Play Market є Life360 (більше 100 млн завантажень), "Find my kids: GPS трекер" (більше 10 млн) та Kid Security (більше 1 млн). Вказані застосунки працюють на Android та iOS.

Ці застосунки мають розширену в порівнянні з Family Link спеціалізацію і цільову аудиторію. Наприклад, Life360 "заточений" під відстежування всієї сім'ї і дозволяє слідкувати за безпечністю керування автомобілем своїх близьких та отримувати сповіщення про прибуття членів сім’ї в вказане місце. Базово застосунок безкоштовний, а повнофункціональна версія коштує $5/міс.

Find my kids надає доступ до мікрофону гаджета дитини, це дозволяє почути, що відбувається навколо дитини. В свою чергу, дитина може "відмаякувати" батькам про виникнення в неї надзвичайної ситуації. Повнофункціональна версія програми коштує 85 грн/міс. або 1500 грн за довічну підписку для одної сім'ї.

Kid Security розрахований на молодших школярів і спеціалізується на встановленні безпечних зон (наприклад, території школи). При виході дитини за "геокордон" застосунок негайно сповіщає про це батьків. Також ПЗ дозволяє слухати чернез мікрофон смартфону звуки навколо дитини, контролюючи коло її спілкування та безпечність поводження з ним в школі чи дитячому садку.

Загалом, батькам не варто намагатись організувати за допомогою телефона або планшета "цифровий концтабір" для дитини - розсерджений надмірним контролем підліток може виконати hard reset пристрою, тобто скидання його до заводських налаштувань з видаленням всіх файлів. В іншому випадку дитина може вимкнути мобільний інтернет на телефоні чи спробувати обійти обмеження через VPN.

Крім того, не обов'язково телефон або планшет знаходитиметься поряд з дитиною - його можуть вкрасти, або в відповідальний момент пристрій розрядиться.

Підсумовуючи, за наявності гаджету користування батьківським контролем безкоштовне або коштує в межах $5 на місяць. Загалом, через смартфон можна безкоштовно, легко і досить ефективно реалізувати батьківський контроль.

Смарт-годинник найчастіше виступає придатком до телефону

"Розумний" годинник – це сучасний електронний пристрій, який доповнює смартфон або повністю замінює його. Моделі середнього рівня оснащені GPS-трекером, шагоміром, здатні відстежувати показники під час зайнять спортом, дублюють оповіщення про виклики, смс, повідомлення в соцмережах і календарні події. Також в гаджеті часто присутній NFC-модуль – для безконтактних платежів.

Такі годинники умовно поділяються на дві категорії - повноцінні "дорослі" моделі, і "дитячі" з обмеженим функціоналом, на які не можна встановлювати нові застосунки та виходити в інтернет.

Смарт-годинник Apple Watch SE GPS за 13,7 тис. грн. Фото: comfy.ua

У повнофункціональних моделях використовується 1-2 Гб оперативної пам'яті (RAM), але якщо користувач планує слухати музику, переглядати фотографії або грати в ігри, то варто купувати гаджет з 4-8 Гб "на борту". Автономність годинника в середньому складає 1-2 дні до підзарядки, моделі з потужнішими акумуляторами працюють до 5 днів. Збільшити час між зарядками дозволяють вбудовані сонячні батареї або "гнізда" для живлення від інших гаджетів.

Вибираючи повноцінний смарт-годинник, не варто розраховувати на купівлю потужного гаджета задешево - популярні Apple Watch SE з 1 Гб RAM і накопичувачем на 32 Гб коштує 13,7 тис. грн, а Samsung Galaxy Watch 6 Classic з 2 Гб RAM і 16 Гб пам'яті - 16,5 тис. грн, що цілком співставно з вартістю смартфона середнього рівня.

Варто відмітити, що такий смарт-годинник немає сенсу купувати окремо без телефона , саме через нього пристрій отримує доступ до даних, акаунтів, налаштувань і вподобань користувача. Деякі відомі бренди випускають девайси, які можна "подружити" з гаджетами тільки тієї ж компанії, наприклад, Apple. Часто взаємодія пристроїв можлива лише якщо смартфон і годинник мають ідентичну платформу, хоча є досить багато винятків, переважно серед годинників китайського виробництва.

Окрім необхідності синхронізації з смартфоном, велика кількість батьків не готова викласти більше 10 тис. грн за смарт-годинник для учня молодших класів. Для них ринок пропонує дешеві "іграшкові" аналоги - наприклад, Smart Baby Watch Q12 SIM LBS коштує 500 грн, тобто заледве не в 30 разів дешевше за популярну "дорослу" модель.

Smart Baby Watch Q12 SIM LBS за 500 грн. Фото: prom.ua

Однак, подібні моделі отримують багато негативних відгуків від покупців. Найчастіше користувачі скаржаться на те, що пристрій не розпізнає SIM-карту (до половини усіх скарг), швидко розряджається, має подряпини і нетоварний вид, а також на неможливість повернути продавцю неякісний гаджет. Тобто, високою є ймовірність купівлі іграшки, яка в кращому випадку виконуватиме функції годинника з електронним циферблатом.

Варто пам'ятати, що для користування більшістю смарт-годинників знадобиться сім-карта з оплаченими у оператора мобільного зв'язку послугами.

Підсумовуючи, смарт-годинник здатний розширити функціонал телефона або планшета, і коштуватиме від 500 грн до 40 тис. грн.

GPS - маячок для особливо тривожних батьків

Привязка відстеження місцезнаходження дитини до смартфону має основну проблему - коштовність самого пристрою, який може зацікавити злодіїв. Альтернативою телефону, що може загубитись, розрядитись чи вимкнутись є більш дешевий і непомітний GPS трекер (маячок). Цей пристрій з точністю до кількох метрів визначає місцезнаходження об'єкта стеження і показує в реальному часі його переміщення на екрані комп'ютера або смартфона.

Bluetooth-брелок Chipolo classic за 500 грн, підключається до смартфону і дозволяє знаходити загублені речі, на яких він закріплений. Фото: brain.com.ua

Найчастіше маячок використовується для відстеження переміщень дітей, працівників підприємств, літніх людей, автомобілів, коштовної техніки та обладнання, домашніх тварин. В залежності від поставлених задач пристрій може мати наступні опції:

Підключення до автомобільної електромережі 12/24 В;

Дистанційне блокування (зупинка) двигуна у разі викрадення;



Вбудований мікрофон для відстеження ситуації поблизу об'єкта стеження;

Резервний акумулятор для збільшення часу автономного живлення;

Миттєве повідомлення на телефон, коли автомобіль рушив з місця або запустився його двигун;

Кнопка SOS для екстреного сповіщення, особливо зручна для хворих або літніх людей;

Ціни на GPS-трекери коливаються в межах 300-4000 грн, причому найдешевші маячки збирають на маркетплейсах негативні відгуки за погану якість. Робочий пристрій з нормальним функціоналом коштуватиме орієнтовно 1500-2500 грн.

GPS-трекер Ibag "Fox Pro" за 2800 грн. Пристрій оснащений акселерометром, датчиками руху і удару

Подібні маячки вигідно використовувати для пошуку викраденого автомобіля. Непрофесійні злодії можуть навіть не здогадуватись, що на викраденому авто встановлений GPS-трекер - завдяки його компактності й безшумній роботі його досить легко можна заховати в салоні чи одній з конструктивних ніш. Найчастіше пристрій розміщують під панеллю приладів, в блоці запобіжників, під сидінням, обшивкою салону, в багажнику, під бампер або на днищі кузова. Стосовно дитини, "маячок" можна зручно розмістити в шкільному рюкзаку, головне - не забувати вчасно його підзаряжати і оплачувати послуги мобільного зв'язку.

Однак, GPS-трекер не стане проблемою для професійних викрадачів авто , які користуються спеціальними "глушилками". Пристрій генерує радіоперешкоди в радіусі близько 15 метрів, внаслідок чого маячки втрачають зв'язок із супутниками і стають невидимими для програм, що відстежують їх місцезнаходження. Після угону автомобіля зловмисники заганяють його в "безпечне" місце і ретельно обстежують на предмет встановлених GPS-трекерів, не вимикаючи "глушилку" до тих пір, поки не переконаються в відсутності маячків.

Підсумовуючи: маячок може бути ефективним способом стеження за дитиною або майном, особливо коли потенційний зловмисник не здогадується про його наявність. Також корисною є кнопка "SOS", яка дозволить дитині швидко звернутись за допомогою навіть в випадку втрати або поломки телефону.

Підсумовуючи, GPS-трекер є майже "професійним" рішенням для відстежування місцезнаходження людей і майна з ціною 300-4000 грн плюс оплата послуг мобільного зв'язку.

Психологи не радять шпигувати за дітьми

За словами сімейного психолога Юлії Ольшанської, використання подібних гаджетів можуть наробити більше шкоди, ніж користі . Вона пояснює, що можливість відстежувати місцезнаходження дитини не допоможе дистанційно захистити її від нещасного випадку, натомість продемонструє дитині надмірну тривожність та гіперконтроль батьків. Крім того, дитина відчуватиме недовіру до себе, що негативно відобразиться на стосунках в сім'ї.

"Я, наприклад, своїм дітям ані годинників, ані GPS ставити не буду. І точно не хочу, щоб мої діти переживали за те, чи я стресую через них. Нажаль, це проблема в голові дорослих, через що вони штучно вирощують в дітях тривогу та страхи, більшість з яких нереалістичні і малоймовірні", - пояснила вона.

В свою чергу, психолог Юлія Бенера підкреслює, що в умовах російської агресії варто приділяти підвищену увагу місцезнаходженню дитини, щоб мати можливість привести її з навчального закладу у випадку надзвичайних ситуацій, або не розминутись в умовах відключення світла і мобільного зв'язку. Головна умова для визначення місцезнаходження дитини - ні в якому разі не стежити за нею без попередження .

"Головне, щоб батьки не приховували від дитини факт стеження. Навіть якщо в неї ріст метр вісімдесят, це все одно дитина, яка може не розуміти небезпеку навколо, і задача батьків - донести до дітей свою відповідальність за них. Бували випадки, коли дитина дізнавалася про GPS-відстежування, і через тиждень-два йшли до психолога розбиратися, тому що дитина закривалася в собі через образу на батьків. Тобто ніяких установок застосунків без попередження дитини - все лише за взаємною згодою, це основне", - пояснила спеціаліст.

За її словами, не потрібно приховувати від дітей свій стрес від неможливості знати, що саме відбувається з нею, особливо в умовах війни, коли загроза стосується не тільки військових на лінії фронту, але і цивільного населення. Через це краще поступово переконувати дитину в нормальності контролю з боку батьків , тому що саме вони і тільки вони відповідають за своїх дітей до самого повноліття.

В цьому випадку найкращий варіант - в три етапи поясняти дитині про важливість доступу батьків до її місцезнаходження: