Готуємось до 1 вересня: топ-5 корисних і бюджетних гаджетів для школярів

Скоро почнеться новий навчальний сезон-2023, але батькам заздалегідь треба підготувати дитину, щоб рік був легким, цікавим та плідним. Delo.ua підготувало чекліст для сучасних та креативних батьків, який допоможе зробити вдалі та бюджетні покупки шкільних гаджетів для своїх дітей.

З кожним роком процес навчання дітей стає більш сучасним та цікавим, зокрема за допомогою сучасних технологій. Однак підготовка до навчального року це завжди великі витрати, адже дітям потрібні не тільки зошити і олівці, а й різні гаджети для навчання.

Щоб зекономити гроші пропонуємо топ-5 бюджетних гаджетів для навчання.

Мудборд

Мудборд - це колаж з елементів, який зазвичай використовують графічні дизайнери, архітектори, фотографи тощо. Однак його також можна використовувати у навчальних цілях. Мудборд буває фізичним (дошка або папір) чи електронним.

Мудборд для розвитку дітей. Фото: depositphotos

Мудборд допоможе учням розвинути навички візуального мислення, створення композиції, добірок ілюстрацій, шрифтів, кольорів або текстур. В рамках будь-якої шкільної проєктної роботи учень може використовувати мудборд для виконання завдання та сприятиме креативному мисленню.

Ціна: від 300 грн.

Смартфон

У сучасному світі смартфон потрібен кожній людині, у тому числі школяру, щоб постійно бути на зв’язку з батьками, рідними, вчителями та здобувати цифрові навички, які необхідні у майбутньому. Позитивний ефект від помірного використання гаджетів полягає в тому, що учні мають змогу отримувати інформацію та покращувати навички комунікації спілкуючись з іншими людьми.

Тому смартфон є невід’ємною частиною повсякденного життя та навчання. Але існує проблема, коли дитина може втратити смартфон або зламати його, тому такі покупки краще робити бюджетними.

Розглянемо недорогий смартфон OSCAL С70 із HD+ екраном 6,6, який буде надійним помічником кожного учня, адже він сучасний, технологiчний з великим HD дисплеєм, тонкий та легкий.

Смартфон OSCAL C70

Акумулятор на 5180 мАг дає можливість не відволікатися на зарядку під час використання гаджета. Наявність камери 50 Мп та 8 Мп, яка може скласти конкуренцію навіть професійному фотоапарату. Варто зазначити що така камера допоможе в навчанні. Наприклад, камера дасть змогу оцифровувати навчальнi матерiали або домашні завдання. Що особливо корисно під час змішаного формату навчання онлайн або офлайн.

Смартфон має восьмиядерний процесор та оперативну пам'ять 6 Гб з можливістю розширення на 4 Гб, тобто у сукупності до 10 Гб, що навіть у режимі багатозадачності пристрій буде плавно працювати.

Смартфон OSCAL C70

Внутрішнє сховище смартфона 128 Гб вмістить багато програм, фото, відео та ігр. Якщо цього місця не вистачить, можна збільшити простір за рахунок micro-SD карти до 2 Тб.

Ціна: 4999 грн.

Планшетний комп’ютер

Планшет для навчання може стати альтернативою ноутбуку та персональному комп’ютеру. Варто зазначити, що більшість моделей продаються зі стилусом та клавіатурою і коштують дешевше, ніж вищезгадана техніка.

Наприклад, планшет Oscal Pad 13 має продуктивність ноутбука, тому може стати повноцінною альтернативою. Він легкий (435 г), тонкий (7,6 мм), тому ідеально підходить для повсякденної роботи та навчання. Восьмиядерний процесор UNISOC T606, встановлений в планшеті, дозволяє пристрою швидко працювати, а задачі виконуються плавно та без затримок, навіть якщо одночасно запущено декілька додатків.

Планшетний комп'ютер Oscal Pad 13

Також цей процесор працює, зберігаючи енергію. Так, на Oscal Pad 13 можна одночасно виходити в інтернет, слухати музику, вчити уроки або працювати.

Іншими ключовими елементами, що працюють на підвищення продуктивності є оперативна пам’ять та постійне сховище. До 8 Гб RAM можна додати ще 6 Гб, а ROM має повноцінні 256 Гб і підтримує розширення до 1 Тб micro-SD.

Планшетний комп'ютер Oscal Pad 13

Варто зазначити, що в комплектi до Pad 13 iде: стилус, чохол та захисне скло. Також є можливість під’єднати бездротову мишку та клавіатуру. Крім того на планшет вже встановлено пакет WPS.

Ціна: 7299 грн.

Електронна книга

Придбання електронної книги для дитини буде доречним, адже вона практично не шкодить зору. Якщо придбати електронну книгу, яка підтримує різні формати, тоді дитина може завантажувати підручники, файли з художньою літературою тощо.

Електронна книга може стати помічником у навчанні школяра. Фото: depositphotos

Кількість завантажених файлів залежить від об’єму пам’яті електронної книги. Також деякі гаджети підтримують аудіо, що дає можливість слухати аудіокниги.

Ціна: від 2500 грн.

Навушники з мікрофоном

З огляду на те, що школяру для навчання батьки можуть придбати планшет або електронну книгу, доречним буде придбання навушників з мікрофоном. Навушники з мікрофоном потрібні не лише для прослуховування уроків або книг, а й також для розмови з вчителем, особливо, коли дитина навчається дистанційно.

Навушники з мікрофоном потрібні для навчання дитини. Фото: depositphotos

Також навушники з мікрофоном стануть в нагоді, коли дитина буде дивитись фільм, слухати музику або грати в ігри, щоб не заважати батькам займатись своїми справами.

Ціна: від 1000 грн.