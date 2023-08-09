Новий шкільний предмет та очне навчання: Лісовий розповів, які зміни чекають на українську освіту

Міністр освіти України Оксен Лісовий переконаний, що для того, щоб зробити якісну реформу, потрібно займатися всіма галузями освіти одночасно, адже вони між собою тісно пов'язані. Йдеться про дошкільну, загальну середню та професійну чи академічну освіти. Тому реформи в системі освіти триватимуть.

Про це він розповів у студії "Сніданку з 1+1".

"Захист України": що це за дисципліна

Враховуючи ситуацію, яка через війну склалася в Україні, з початку нового навчального року в школах введуть дисципліну, на якій навчатимуть домедичної допомоги, мінної безпеки, керування дронами і орієнтування на місцевості.

Міністр розповів, що дана дисципліна не є абсолютно новою, вона є в програмі і навіть модернізовувалася рік тому, але зараз її модернізують знову.

"Наше завдання полягає в тому, щоб її дещо змінити, додати туди прикладних аспектів, корисних для повсякденного життя і тих, які знайдуть відгук для самореалізації дітей, їхнього відчуття впевненості в складній безпековій ситуації, в якій ми є", — зазначив він.

Які реформи чекають на освітню галузь

За словами Лісового, трансформація потрібна скрізь. Дошкільна освіта має достатню кількість проблем, при тому, що саме вона є основою у ставленні успішної і впевненої дитини. Крім того, якісна дошкільна освіта дасть змогу батькам це виходити на ринок праці.

Він зазначив, що наразі з експертами обговорюється комплекс реформ. Також для організації дошкільних навчальних закладів відкриють доступ приватній ініціативі та пришвидшать навчання професії вихователя.

"Працюємо над зміною соціального статусу вихователя дошкільного закладу, тобто йдеться про заробітну плату", - прокоментував міністр.

Що стосується середньої шкільної освіти, то тут уряд виділив 1,5 млрд грн. для закупівлі необхідного обладнання, щоб і надалі розвивати проект "нової української школи", який дуже добре проявив себе у початкових класах і отримав схвальні відгуки батьків. У Міністерстві не хочуть обмежувати його лише першими чотирма класами.

Звичну всім "11-річку" також трансформують. Після 9-го класу діти можуть продовжити навчання в академічному ліцеї або в професійному коледжі. Таке навчання триватиме ще три роки.

Лісовий зазначив, що після закінчення коледжу учні виходять вже з певною професією, а після ліцею – можуть продовжити навчання у закладі вищої освіти.

"Профтех освіту, вищу освіту і науку ми також трансформуємо", - резюмував Оксен Лісовий.

Онлайн чи офлайн навчання: що очікує школярів

Міністерство повинно забезпечити всі без пекові умови для тих шкіл, у яких бажають перейти на очне навчання. Лісовий наголошує, що є діти, які за кілька років навчання не були жодного дня в школі, а в підлітків не було важливого психосоціального розвитку і природні соціальні навички не також не розвивалися.

"Природно що дуже багато людей хочуть повернутися до очного навчання і наше завдання Міністерства освіти забезпечити тим, хто готовий повернутися всі можливості для цього", - підкреслив він.

Нагадаємо, останнім часом тема кількості шкільних дисциплін є предметом палких дискусій в суспільстві та в освітянській спільноті. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає, що в Україні слід підвищувати рівень освіти, аби учні отримували знання та компетентності, які вони зможуть використати у реальному житті.