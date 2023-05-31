Уряд пропонує частково викладати англійською в школах: у Міносвіти розповіли, як це працюватиме

Міністерство освіти і науки України пропонує запровадити в старших класах шкіл елементи білінгвальної освіти – один із профільних предметів можуть почати викладати паралельно українською та англійською мовами. Про це повідомив представник МОН Олег Єресько в коментарі "Суспільному".

За його словами, це має збільшити знання термінології та розширити словниковий запас учнів.

"Наприклад, ви пішли в біологічний профіль, ви вивчаєте англійську мову, біологію, і плюс у вас там певна кількість годин в залежності від того, як заклад освіти створить свою освітню програму... у вас та ж сама біологія, тільки викладається англійською мовою, щоб просто розширити вашу термінологію", – висловився чиновник.

Єресько додав, що така процедура стосуватиметься всіх профільних предметів. Однак це зроблять лише тоді, коли в Україні буде повністю запроваджена профільна освіта.

"Сподіваюсь, що не пізніше 27-го року, як записано в нашому законі про освіту, ми маємо перейти на справжню профільну освіту з двома типами ліцеїв: наукові і професійні. Для наукових ліцеїв ми і пропонуємо такі елементи", – сказав він.

Нагадаємо, Єресько й раніше говорив про плани МОН запровадити білінгвальну систему в школах. Тоді він зауважував, що для другої мови обрали англійську, оскільки саме нею опубліковані всі найкращі навчальні матеріали.