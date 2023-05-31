Правительство предлагает частично преподавать на английском в школах: в Минобразования рассказали, как это будет работать

Министерство образования и науки Украины предлагает ввести в старших классах школ элементы билингвального образования – один из профильных предметов могут начать преподавать параллельно на украинском и английском языках. Об этом сообщил представитель МОН Олег Ересько в комментарии "Суспільному".

По его словам, это должно увеличить знание терминологии и расширить словарный запас учащихся.

"Например, вы пошли в биологический профиль, вы изучаете английский язык, биологию, и плюс у вас там определенное количество часов в зависимости от того, как учебное заведение создаст свою образовательную программу... у вас та же биология, только преподается на английском языке, чтобы просто расширить вашу терминологию", – высказался чиновник.

Ересько добавил, что такая процедура будет касаться всех профильных предметов. Однако это будет сделано только тогда, когда в Украине будет полностью введено профильное образование.

"Надеюсь, что не позднее 27 года, как записано в нашем законе об образовании, мы должны перейти на настоящее профильное образование с двумя типами лицеев: научные и профессиональные. Для научных лицеев мы и предлагаем такие элементы", - сказал он.

Напомним, Ересько и раньше говорил о планах МОН ввести биллингвальную систему в школах. Тогда он отмечал, что для второго языка выбрали английский, поскольку именно им опубликованы все лучшие учебные материалы.