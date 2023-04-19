Ожидается дефицит в несколько миллионов человек. Лисовой рассказал о вызовах для украинского образования

Министерство образования и науки прогнозирует дефицит в несколько миллионов людей в Украине. Об этом заявил глава ведомства Оксен Лисовой.

По его словам, перед украинским образованием есть много вызовов, вызванных пандемией COVID-19 и полномасштабным вторжением РФ. И следующим будет победа Украины в войне.

"Я уверен, что она будет, но это еще один вызов, к которому мы только готовимся, только пытаемся осознать масштаб этого вызова", – сказал Лисовой.

Чиновник отметил, что задачами именно для образовательной сферы будет возвращение уехавших за границу украинцев, а также интеграция граждан, которые находятся в оккупации.

"Сегодня мы прогнозируем дефицит в несколько миллионов человек, даже при условии, если образование сделает все необходимое, чтобы вернуть наших людей из-за границы, для того, чтобы вернуть наших людей, которые долгое время находятся на временно оккупированных территориях, в "украинский мир". Это тоже еще один из вызовов. И это вызов именно для образования", – высказался министр.

Напомним, что согласно исследованию Государственной службы качества образования Украины, в 2022/2023 учебном году 30% учащихся не имели постоянного доступа к обучению. Изменения в организации образовательного процесса повлекли именно пандемия и война.