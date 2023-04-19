Треть учеников в условиях войны не имели постоянного доступа к обучению, - исследование

Согласно результатам исследования качества организации образовательного процесса в условиях войны в 2022/2023 учебном году 30% учащихся не имели постоянного доступа к обучению, причем на юге Украины эта цифра достигала 40%.

Об этом сообщает Государственная служба качества образования Украины.

Отмечается, что, учитывая постоянную угрозу безопасности участников образовательного процесса, в первом полугодии 2022/2023 учебного года не удалось восстановить очное обучение в полном объеме.

Так, 15% учебных заведений работали очно, 33% — дистанционно, 51% — смешано. На востоке и юге Украины преобладало дистанционное обучение.

При этом треть детей в условиях войны не имели полноценного доступа к образовательному процессу.

Согласно исследованию, ситуация с доступом к образованию в городах лучше, чем в селах. Но из числа детей из малообеспеченных семей в городах 32% и почти половина (46%) в селах не имели доступа к образовательному процессу.

Среди внутренне перемещенных доступ к обучению имели 86% детей в городах и 80% в селах.

"Пандемия, а теперь война повлекли за собой изменения в организации образовательного процесса. Дистанционное обучение, воздушные тревоги, отключение электроэнергии, отсутствие связи — все это, безусловно, повлияло на общее среднее образование. Сегодня мы видим, что война привела к потерям в результатах обучения учеников и, соответственно, в качестве образования. Это исследование нам помогло выявить факторы этих потерь и выработать рекомендации по плану действий со стороны государства, общества и непосредственно школы, чтобы преодолеть эти потери", - отметил глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак.

Напомним, министр образования и науки Оксен Лесовой считает, что количество предметов в школе нужно уменьшать из-за чрезмерной перегрузки детей существующими программами образования.

Также он выступает за возвращение образования в офлайн, называя это одной из важнейших задач, но указывая, что основным фактором должна быть все же безопасность условий обучения.

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