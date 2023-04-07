В Украине изменят подходы к безопасности учебных заведений: правительство приняло решение

Кабинет министров на заседании 7 апреля одобрил Концепцию безопасности учебных заведений, которая предусматривает, в частности, изменение подходов к охране и пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль, вопрос безопасности будет одним из приоритетных еще много лет и после окончания войны, и для этого уже сейчас правительство формирует новую систему и новые подходы.

Речь идет не только о развитии современных комфортных укрытий: концепция также предусматривает новые подходы к пожарной безопасности, охране школ с привлечением соответствующих подразделений полиции, новые подходы к пропускному режиму, видеонаблюдению, инклюзивности.

"Концепция также позволит внедрять четкие алгоритмы действий в случае опасности, дополнительное обучение для учителей и учащихся о том, как действовать в разных ситуациях. Мы хотим, чтобы наши дети продолжали обучение в максимально безопасном пространстве", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер отметил, что в текущем году предусмотрено 1,5 миллиарда гривен субвенции регионам на обустройство в школах качественных укрытий. От местных властей правительство ожидает скорых результатов и эффективного использования выделенных средств.

Напомним, что еще летом прошлого года министр образования и науки Сергей Шкарлет отмечал, что в украинских учебных заведениях поставят обязательную охрану, специальное оборудование для оповещения сигнала тревоги, а для детей будут проводиться воспитательные и тренировочные часы. Однако эти меры до сих пор не были оформлены в единую концепцию.

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