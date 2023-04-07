В Україні змінять підходи до безпеки закладів освіти: уряд ухвалив рішення

Кабінет міністрів на засіданні 7 квітня схвалив Концепцію безпеки закладів освіти, що передбачає, зокрема, зміну підходів до охорони та пожежної безпеки. Про це повідомляє пресслужба уряду.

Як підкреслив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, питання безпеки буде одним із пріоритетних ще багато років і після завершення війни, і для цього вже зараз уряд формує нову систему й нові підходи.

Мова йде не лише про розбудову сучасних комфортних укриттів: концепція також передбачає нові підходи до пожежної безпеки, охорони шкіл із залученням відповідних підрозділів поліції, нові підходи до пропускного режиму, відеоспостереження, інклюзивності.

"Концепція також дозволить впроваджувати чіткі алгоритми дій у разі небезпеки, додаткове навчання для вчителів та учнів про те, як діяти в різних ситуаціях. Ми хочемо, аби наші діти продовжували навчання у максимально безпечному просторі", - підкреслив Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що цьогоріч передбачено 1,5 мільярда гривень субвенції регіонам на облаштування в школах якісних укриттів. Від місцевої влади уряд очікує швидких результатів та ефективного використання виділених коштів.

Нагадаємо, що ще влітку минулого року міністр освіти та науки Сергій Шкарлет зазначав, що в українських закладах освіти до навчального року поставлять обов'язкову охорону, спеціальне обладнання для сповіщення сигналу тривоги, а для дітей проводитимуться виховні та тренувальні години. Однак ці заходи дотепер не були оформлені в єдину концепцію.

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