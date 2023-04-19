Третина учнів в умовах війни не мали постійного доступу до навчання, - дослідження

Згідно результатів дослідження якості організації освітнього процесу в умовах війни у 2022/2023 навчальному році 30% учнів не мали постійного доступу до навчання, причому на півдні України ця цифра сягала 40%.

Про це повідомляє Державна служба якості освіти України.

Зазначається, що з огляду на постійну загрозу безпеці учасників освітнього процесу в першому півріччі 2022/2023 навчального року не вдалося відновити очне навчання у повному обсязі.

Так,15% закладів освіти працювали очно, 33% — дистанційно, 51% — змішано. На сході та півдні України переважало дистанційне навчання.

При цьому третина дітей в умовах війни не мали повноцінного доступу до освітнього процесу.

Згідно дослідження, ситуація з доступом до освіти в містах краща, ніж у селах. Але з числа дітей із малозабезпечених сімей у містах 32% та майже половина (46%) у селах не мали доступу до освітнього процесу.

Серед внутрішньо переміщених доступ до навчання мали 86% дітей у містах та 80% у селах.

"Пандемія, а тепер війна спричинили зміни в організації освітнього процесу. Дистанційне навчання, повітряні тривоги, відключення електроенергії, відсутність зв’язку — все це, безумовно, вплинуло на загальну середню освіту. Сьогодні ми бачимо, що війна призвела до втрат у результатах навчання учнів і, відповідно, — у якості освіти. Це дослідження нам допомогло виявити чинники цих втрат і виробити рекомендації щодо плану дій з боку держави, громади та безпосередньо школи, аби подолати ці втрати", — зазначив голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак.

Нагадаємо, міністр освіти та науки Оксен Лісовий вважає, що кількість предметів у школі треба зменшувати через надмірне перевантаження дітей існуючими програмами освіти.

Також Лісовий виступає за повернення освіти в офлайн, називаючи це одним з найважливіших завдань, але вказуючи, що основним фактором має бути все ж безпечність умов навчання.

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