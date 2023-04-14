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Лісовий пояснив, чому вважає правильним скорочувати число предметів у школі
Міністр освіти та науки Оксен Лісовий вважає, що кількість предметів у школі треба зменшувати через надмірне перевантаження дітей існуючими програмами освіти. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook в рамках “обговорення кількості предметів, яку вивчають школярі сьогодні в Україні”.
"Два роки ковіду та рік повномасштабного вторгнення. Навантаження на дитину дуже високе: і психологічне, і розумове. Це і про велику кількість предметів, і про навчання онлайн, і про додаткові заняття, щоб надолужити втрачене", - вказав він.
За його словами, зараз у 7-9-му класах діти наразі мають близько 20 предметів, і таку кількість їх складно засвоїти і без наявності стресу та переходу на онлайн-навчання (при відсутності до того ж подекуди гаджетів та адаптованих навчальних програм).
"А в наших умовах – це на межі можливостей. Тож зрештою діти все одно зосереджуються на тих предметах, які обирають для себе як пріоритетні. Це я бачу і як батько, і тривалий час спостерігав як директор Малої академії наук", - зазначив новопризначений міністр.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Лісовий резюмував, що фактично питання стоїть не стільки про те, скільки має бути предметів, а як оптимізовані навчальні програми, яке навантаження отримують діти на уроках і на домашнє опрацювання, в якій формі відбувається навчання.
"Згідно з законом "Про освіту" 2017 року, у старшій профільній школі, починаючи з 2027 року, діти зможуть обирати напрямок, за яким вони хочуть навчатися. Відповідно, це має змінити підхід з мультипредметності на конкретний профіль, який цікавий школяру чи школярці", - додав він.
Зазначимо, що також Лісовий виступає за повернення освіти в офлайн, називаючи це одним з найважливіших завдань, але вказуючи, що основним фактором має бути все ж безпечність умов навчання.
Джерело фото: ua.depositphotos.com