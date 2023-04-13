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Міністр освіти виступає за зменшення кількості предметів в школах
Оксен Лісовий вважає, що кількість предметів у школах має бути “раціональною”.
Про це міністр сказав в ефірі "1+1", передає Інтерфакс-Україна.
"Кількість предметів у школі має бути раціональною, і вона має бути не збільшена, а зменшена", - сказав Лісовий, коментуючи можливість повернення у школах початкової військової підготовки.
Він зазначив, що учням треба давати деякий рівень військової підготовки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Для дітей важливо розуміти свою здатність протистояти... Ми не маємо втягувати дітей ментально у війну. Але дати деякі інструменти, звісно, можна. Тому певний рівень підготовки підліткам для старших класів можна дати", - зазначив він.
Нагадаємо, понад 450 столичних закладів освіти забезпечать посиленими заходами безпеки. У рамках програми "Захисник Києва" планують закупати необхідну техніку та набрати додатковий персонал для охорони шкіл і садочків.