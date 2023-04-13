Міністр освіти виступає за зменшення кількості предметів в школах

Оксен Лісовий вважає, що кількість предметів у школах має бути “раціональною”.

Про це міністр сказав в ефірі "1+1", передає Інтерфакс-Україна.

"Кількість предметів у школі має бути раціональною, і вона має бути не збільшена, а зменшена", - сказав Лісовий, коментуючи можливість повернення у школах початкової військової підготовки.

Він зазначив, що учням треба давати деякий рівень військової підготовки.

"Для дітей важливо розуміти свою здатність протистояти... Ми не маємо втягувати дітей ментально у війну. Але дати деякі інструменти, звісно, можна. Тому певний рівень підготовки підліткам для старших класів можна дати", - зазначив він.

Нагадаємо, понад 450 столичних закладів освіти забезпечать посиленими заходами безпеки. У рамках програми "Захисник Києва" планують закупати необхідну техніку та набрати додатковий персонал для охорони шкіл і садочків.