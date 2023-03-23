Новий міністр освіти подав свою дисертацію на перевірку та дав обіцянку на випадок, якщо виявлять плагіат

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий подав свою дисертацію на перевірку на плагіат до Національного агентства з якості вищої освіти. Він заявив, що готовий відмовитися від ступеня кандидата наук, якщо його робота не пройде перевірку.

Про це Лісовий повідомив 23 березня у Facebook.

Він планує оприлюднити результати перевірки, як тільки отримає їх.

"Не менше за інших чекаю на її результати. І, як уже казав, у разі виявлення будь-яких порушень нової культури академічної доброчесності, до формування якої від мене буде особлива увага, відмовлюся від ученого ступеня кандидата наук. Щойно отримаю висновок – публічно все оприлюдню", — написав Лісовий.

Крім того, в якості міністра він вирішив подати уряду пропозиції щодо змін у нормативній базі. Йдеться про дозвіл будь-якому громадянину, чиновнику, політику добровільно відмовитися від наукового ступеня і (відповідно) від усіх надбавок. Лісовий впевнений, що зекономлені кошти держава зможе спрямувати на користь розвитку науки, оборону чи відбудову.

Нагадаємо, Верховна Рада 21 березня призначила новим міністром освіти та науки України директора Малої академії наук та військовослужбовеця Оксена Лісового. Напередодні парламент підтримав відставку Сергія Шкарлета з цієї посади.

Згодом деякі активісти звинуватили Лісового у плагіаті у його кандидатській дисертації з філософії.

Оксен Лісовий є добровольцем 95-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ та директором Малої академії наук. Він майже рік бере участь у бойових діях, одночасно виконуючи обов’язки керівника освітньої організації. У 2012 році Лісовий став лауреатом Державної премії України в галузі освіти.