Новый министр образования подал свою диссертацию на проверку и дал обещание на случай, если обнаружат плагиат

Министр образования и науки Украины Оксен Лесной подал свою диссертацию на проверку на плагиат в Национальное агентство по качеству высшего образования. Он заявил, что готов отказаться от степени кандидата наук, если его работа не пройдет проверку.

Об этом Лесной сообщил 23 марта в Facebook.

Он планирует обнародовать результаты проверки, как только их получит.

"Не меньше других жду ее результаты. И, как уже говорил, в случае выявления каких-либо нарушений новой культуры академической благодеятельности, к формированию которой от меня будет особое внимание, откажусь от ученой степени кандидата наук. Как только получу вывод – публично все обнародую", - написал Лесной.

Кроме того, в качестве министра он решил представить правительству предложения по изменениям в нормативной базе. Речь идет о разрешении любому гражданину, чиновнику, политике добровольно отказаться от учёной степени и (соответственно) от всех надбавок. Лесной уверен, что сэкономленные средства государство сможет направить в пользу развития науки, обороны или восстановления.

Напомним, Верховная Рада 21 марта назначила новым министром образования и науки Украины директора Малой академии наук и военнослужащего Оксена Лесного. Накануне парламент поддержал отставку Сергея Шкарлета с этого поста.

Впоследствии некоторые активисты обвинили Лесного в плагиате в его кандидатской диссертации по философии.

Оксен Лесной является добровольцем 95 бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ и директором Малой академии наук. Он почти год принимает участие в боевых действиях, одновременно исполняя обязанности руководителя образовательной организации. В 2012 году Лесной стал лауреатом Государственной премии Украины в области образования.