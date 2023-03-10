Зеленский рассмотрит петицию об обязательном половом воспитании детей в школах

На сайте президента набрала необходимое для рассмотрения Владимиром Зеленским количество голосов электронная петиция о внедрении обязательного полового воспитания в систему образования Украины.

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Обращение, поданное 9 февраля руководительницей "Гражданского альянса "Политическая для женщин" Ириной Тишко, за месяц подписали более 25 тысяч граждан.

В нем инициатор призывает президента содействовать разработке программы полового воспитания детей и молодежи, которые будут отвечать лучшим мировым практикам, и внедрению такого курса в кратчайшие сроки в начальном образовании, средней школе, а также в высших и профессионально-технических учебных заведениях.

По ее словам, сейчас в условиях огромного количества информационных источников и безграничных возможностей интернета дети самостоятельно получают доступ к видео, которое "часто является искаженным и пропагандирует насилие".

"Из-за отсутствия навыков анализа информации дети воспринимают все за чистую монету и не понимают, какую ответственность за свою деятельность и бездействие они могут нести", - указывает Тишко.

По ее убеждению, учащиеся и ученицы должны знать о физиологических и психологических изменениях, связанных с половым созреванием, о методах контрацепции, незапланированной беременности, личной безопасности, знать законодательство и понимать базовые принципы культуры согласия.

Руководительница общественной организации указывает, что половое воспитание детей и молодежи значительно снижает риски насилия, уровень преступности, количество подростковых беременностей, а также увеличивает возраст первого полового акта.