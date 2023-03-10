Зеленський розгляне петицію про обов’язкове статеве виховання дітей у школах

На сайті президента набрала необхідну для розгляду Володимиром Зеленським кількість голосів електронна петиція щодо впровадження обов’язкового статевого виховання в систему освіти України.

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Звернення, подане 9 лютого керівницею "Громадянського альянсу "Політична для жінок" Іриною Тишко, за місяць підписали понад 25 тисяч громадян.

У ньому ініціаторка закликає президента сприяти розробці програми статевого виховання дітей і молоді, які відповідатимуть найкращим світовим практикам, та впровадження такого курсу в найкоротший термін у початковій освіті, середній школі, а також у вищих і професійно-технічних закладах освіти.

За її словами, зараз в умовах величезної кількості інформаційних джерел та безмежних можливостей інтернету діти самотужки отримують доступ до відео, яке "є часто викривленим і пропагує насильство".

"Через відсутність навичок аналізу інформації, діти сприймають усе за чисту монету і не розуміють, яку відповідальність за свої діяльність та бездіяльність вони можуть нести, - вказує Тишко.

На її переконання, учні і учениці повинні знати про фізіологічні та психологічні зміни, пов’язані зі статевим дозріванням, про методи контрацепції, незаплановану вагітність, особисту безпеку, знати законодавство і розуміти базові принципи культури згоди.

Керівниця громадської організації вказує, що статеве виховання дітей і молоді значно знижує ризики насильства, рівень злочинності, кількість підліткових вагітностей, а також підвищує вік першого статевого акту.