ЄС вперше схвалив санкції за сексуальне насильство: у список потрапили російські окупанти

Європейський Союз вперше схвалив санкції проти осіб та організацій, причетних до випадків сексуального насильства. Про це повідомляє Europa Press.

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До чорного списку, який передбачає й санкції за порушення прав жінок, потрапили дев'ять осіб і три установи з Афганістану, Ірану, Росії, окупованої частини України, М'янми, Південного Судану та Сирії.

Обмеження запроваджують, зокрема, проти російських командира дивізії Миколи Кузнєцова й полковника Раміля Ібатулліна, чиї підрозділи систематично здійснювали сексуальне насильство щодо жінок в Україні навесні 2022 року.

"Масштаби і тяжкість сексуального і гендерного насильства в окупованих Росією районах України свідчать про систематичне планування. Командири знали про сексуальне насильство з боку військовослужбовців в Україні і, в деяких випадках, заохочували та наказували його", – йдеться в тексті, який супроводжує санкції.

Крім цих росіян, під обмеження потрапили московські поліцейські Олександр Федорінов та Іван Рябов за затримання мирних протестувальників, які виступали проти війни в Україні, й задокументовані випадки тортур.

Санкції передбачають блокування банківських рахунків фігурантів у ЄС, заборони на вʼїзд та ведення бізнесу з ними.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну почали зʼявлятися численні повідомлення про сексуальне насильство з боку російських військових на новоокупованих територіях. У травні 2022 року тодішня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляла, що загарбники ґвалтують дітей, жінок та навіть чоловіків похилого віку.