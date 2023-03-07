ЕС впервые принял санкции за сексуальное насилие: в список попали российские оккупанты

Европейский Союз впервые принял санкции против лиц и организаций, причастных к случаям сексуального насилия. Об этом сообщает Europa Press.

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В черный список, предусматривающий и санкции за нарушение прав женщин, попали девять человек и три учреждения из Афганистана, Ирана, России, оккупированной части Украины, Мьянмы, Южного Судана и Сирии.

Ограничения вводятся, в частности, против российских командира дивизии Николая Кузнецова и полковника Рамиля Ибатуллина, чьи подразделения систематически совершали сексуальное насилие в отношении женщин в Украине весной 2022 года.

"Масштабы и тяжесть сексуального и гендерного насилия в оккупированных Россией районах Украины свидетельствуют о систематическом планировании. Командиры знали о сексуальном насилии со стороны военнослужащих в Украине и, в некоторых случаях, поощряли и приказывали его", – говорится в тексте, который сопровождает санкции.

Кроме этих россиян, под ограничения попали московские полицейские Александр Федоринов и Иван Рябов за задержание мирных протестующих, выступавших против войны в Украине, и задокументированные случаи пыток.

Санкции предусматривают блокировку банковских счетов фигурантов в ЕС, запреты на въезд и ведение бизнеса с ними.

Напомним, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину начали появляться многочисленные сообщения о сексуальном насилии со стороны российских военных на новооккупированных территориях. В мае 2022 года тогдашняя уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляла, что захватчики насилуют детей, женщин и даже пожилых людей.