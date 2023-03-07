США и ЕС готовят санкции против алмазной промышленности РФ

Представители правительства Соединенных Штатов и руководства ЕС провели встречу с руководителями компаний алмазной промышленности и торговли по внедрению эффективных ограничений против алмазной индустрии РФ.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщает Госдепартамент США.

"Сегодня посол Джеймс О'Брайен присоединился к заместителю гендиректора и главному специалисту по контролю правил торговли Еврокомиссии Денису Редоннету, чтобы обсудить с ведущими офисами торговли алмазами, а также производителями, лабораториями и отраслевыми торговыми ассоциациями в США и Европе импортный контроль, связанный с Россией, включая полированные бриллианты", – говорится в сообщении Госдепа США.

В ведомстве отмечают, что этот вопрос также затрагивался в заявлении лидеров стран G7, ведь Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле бриллиантами.

В Госдепе убеждены, что необходимо ввести эффективный и влиятельный способ контроля, чтобы ограничить доходы страны-агрессора РФ от алмазной индустрии.

"Соединенные Штаты и Европейский Союз остаются преданными тому, чтобы продолжать оказывать на Россию экономическое давление из-за неспровоцированной войны в Украине", – подчеркивается в Госдепе.

Отметим, страна-агрессор РФ нашла способ избегать санкций, наложенных на сбыт ее бриллиантов, зарабатывая ежемесячно сотни миллионов долларов. Соответствующие сделки в основном проходят через индийские банки.

Ранее ЕС наложил частичное эмбарго на золото из РФ. Согласно ему, российское золото в Европе запретят (кроме ювелирных изделий), но это, скорее, символический шаг, поскольку ЕС все равно сейчас не покупает слитки у России.