США та ЄС готують санкції проти алмазної індустрії РФ

Представники уряду Сполучених Штатів і керівництва ЄС провели зустріч з керівниками компаній алмазної промисловості й торгівлі щодо запровадження ефективних обмежень проти алмазної індустрії РФ.

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Про повідомляє Держдепартамент США.

"Сьогодні посол Джеймс О'Браєн приєднався до заступника гендиректора й головного спеціаліста з контролю правил торгівлі Єврокомісії Деніса Редоннета, щоб обговорити з провідними офісами торгівлі алмазами, а також виробниками, лабораторіями та галузевими торговими асоціаціями в США та Європі важливість долучення алмазної промисловості до майбутніх заходів з імпортного контролю, пов’язаних з Росією, включно з полірованими діамантами", – йдеться у повідомленні Держдепу США.

У відомстві зауважують, що це питання також підіймалося в заяві лідерів країн G7, адже Росія продовжує заробляти мільярди доларів на торгівлі діамантами.

У Держдепі переконані в тому, що необхідно запровадити ефективний і впливовий спосіб контролю, щоб обмежити доходи країни-агресора РФ від алмазної індустрії.

"Сполучені Штати і Європейський Союз залишаються відданими тому, щоби продовжувати чинити на Росію економічний тиск через неспровоковану війну в Україні", – підкреслюється в Держдепі.

Зазначимо, країна-агресор РФ знайшла спосіб уникати санкції, накладені на збут її діамантів, заробляючи щомісяця сотні мільйонів доларів. Відповідні угоди переважно проходять через індійські банки.

Раніше ЕС наклав часткове ембарго на золото з РФ. Згідно нього, російське золото в Європі заборонять (крім ювелірних виробів), але це скоріше символічний крок, оскільки ЄС все одно зараз не купує зливки у Росії.