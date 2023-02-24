Велика Британія запровадила санкції проти "Росатому" та чотирьох російських банків

Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі в п'ятницю, 24 лютого, оголосив про новий пакет санкцій і торговельних заходів проти Росії, що включає заборону на експорт усіх товарів, які Росія використовувала на полі бою на сьогоднішній день. В санкційний пакет потрапили чотири банки, а також держкорпорація "Росатом".

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Про це повідомила пресслужба уряд Великобританії.

Під санкції потрапили банки: "Уралсіб", "Зеніт", МТС-банк, а також банк "Санкт-Петербург" (БСПБ).

Крім того, обмеження запровадили щодо 34 керівників, пов’язаних з компанією "Ростех", корпорацією "Алмаз-Антей", державною російською компанією, що спеціалізується на виробництві ракет "земля-повітря" та вогнепальної зброї для літаків.

Великобританія також запровадила санкції проти фізосіб, що підтримують війну Росії проти України:

Маттіаса Варніга – генеральний директор "Північного потоку-2";

Любові Кабаєвої - мати колишньої російської гімнастки і депутата Держдуми Аліни Кабаєвої, яка, як стверджують в уряді Великобритані, нібито має близькі особисті стосунки з Путіним;

Олексія Дюміна — колишній головний охоронець Путіна;

Олексія Козака — син колишнього віце-прем'єра та РФ Дмитра Козака;

20 керівників "Газпрому" та "Аерофлоту", включаючи голову "Газпрому" та колишнього прем'єр-міністра Росії Віктора Зубкова та двох чинних міністрів Росії.

Щодо торгівельних заходів, то вони включають забарну на експорт авіаційних деталей, радіообладнання та електронних компонентів, які можуть бути використані російським ВПК, у тому числі у виробництві БПЛА.

"Торговельні санкції працюють. Імпорт товарів Великобританією з Росії впав на 99% з часів до вторгнення, а експорт товарів до Росії скоротився майже на 80%. Працюючи разом з нашими міжнародними партнерами з G7, Міністерство бізнесу і торгівлі вводить санкції, щоб ще більше підірвати можливості Путіна вести війну проти України. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", — прокоментував секретар з питань бізнесу та торгівлі Кемі Баденок.

Зауважимо, що ЄС не зміг запровадити санкції проти "Росатому". Відомо, що проти виступила, зокрема, Угорщина.

Нагадаємо, попереднього разу Великобританія оголошувала про нові санкції проти Росії на тлі візиту Зеленського.

Джерело фото: ua.depositphotos.com