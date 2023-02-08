Великобританія на тлі візиту Зеленського оголосила про нові санкції проти Росії

Міністерство закордонних справ Великобританії у середу, 8 лютого, запровадило новий пакет санкцій проти російської армії та політичної верхівки РФ. Оголошення відбулося під час візиту президента Володимира Зеленського до Великобританії.

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Загалом новий санкційний пакет Великої Британії поширюється на 6 організацій, які постачають військове обладнання (наприклад безпілотники) Росії для війни проти України, а також на 8 фізичних осіб і 1 організацію, пов’язану з фінансовою системою, яка допомагає підтримувати економіку країни-агресора.

"Ці нові санкції посилюють економічний тиск на Путіна, підриваючи його військову машину, щоб допомогти Україні перемогти. Я сповнений рішучості, відповідно до наших законів, що Росія не матиме доступу до активів, які ми заморозили, доки вона становить загрозу територіальному суверенітету та цілісності України", відзначив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Зокрема, санкції запровадили проти:

виробника російських безпілотників CST;

компанії "РТ-Комплект", яка виробляє запчастини до вертольотів;

компанії "Оборонлогістика", яка організовує транспортування та доставку російської військової техніки;

"Універсалмаш" і "Липецьк", які виробляють або модифікують гусеничні шасі для зенітно-ракетних комплексів, які використовуються ЗС Росії в Україні;

компанії-виробника програмного забезпечення Topaz, що займається військовою авіацією.

Крім того, під нові британські санкції потрапила фізичні особи, пов'язані із президентом РФ Володимиром Путіним через непрозорі фінансові мережі:

Борис Тітов – уповноважений президента з прав підприємців;

Микола Єгоров – донедавна заступник голови правління найбільшого приватного нафтопереробного заводу в Росії;

Сергій Руднов – власник видання Regum;

Світлана Кривоногих – акціонер банку "Росія" та Національної Медіа Групи;

Віктор М'ячин – власник "Аеростарту", російської компанії з технічного обслуговування та ремонту літаків.

Крім того, Великобританія запровадила санкції проти голови ради директорів російської фармацевтичної компанії "Р-Фарм" Олексія Репіка, президента асоціації "Ділова Росія" Павла Титова та заступника голови ради директорів ВАТ "Системний оператор Єдиної енергетичної системи" Євгена Школова.

Загалом Лондон запровадив санкції проти понад 1300 фізичних та юридичних осіб відтоді, як РФ почала своє повномасштабне вторгнення, а також запровадив торговельні обмеження, скоординовані з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, Євросоюз готується запровадити десятий санкційний пакет проти Російської Федерації до 24 лютого, заплановано обмеження на 10 млрд євро. Він сфокусований на технологіях, які можуть бути використані російською військовою машиною.

Раніше Рада ЄС вирішила продовжити ще на шість місяців, до 31 липня 2023 року, санкції проти окремих секторів економіки Російської Федерації, які були запроваджені через вторгнення в Україну.