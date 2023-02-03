Десятим пакетом санкцій проти Росії ЄС запровадить обмеження на 10 млрд євро - фон дер Ляєн

Євросоюз запровадить десятий санкційний пакет проти Російської Федерації до 24 лютого, заплановано обмеження на 10 млрд євро.

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Про це 3 лютого під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Євроради Шарлем Мішелем заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Росія та її народ, економіка вже платять високу ціну через санкції. Десятий пакет санкцій вже в дорозі, ми маємо намір його прийняти до 24 лютого. Він приблизно вартістю 10 млрд євро. Це значний пакет санкцій", — сказала вона.

Десятий пакет санкцій сфокусований на технологіях, які можуть бути використані російською військовою машиною.

"Іншими словами, ми глибше дивимося на компоненти, знайдені, наприклад, у безпілотниках, щоб переконатися, що РФ не матиме доступу до них. Наприклад, для виробництва безпілотників чи постачання з Ірану", — додала глава Єврокомісії.

Також в ЄС звернули увагу на обхід санкції та планують знайти варіанти протидії цьому.

Раніше Рада ЄС вирішила продовжити ще на шість місяців, до 31 липня 2023 року, санкції проти окремих секторів економіки Російської Федерації, які були запроваджені через вторгнення в Україну.

Також ЄС вже підготував новий пакет санкцій проти Білорусі через підтримку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Санкції багато в чому дублюють обмеження, запроваджені проти РФ.