ЄС пропонує нові санкції проти Білорусі, націлені на енергетику та технології

Європейський Союз підготував новий пакет санкцій проти Білорусі через підтримку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Санкції багато в чому дублюють обмеження, запроваджені проти РФ.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, запропоновані заходи включають обмеження на ключові технології та енергетичний сектор країни.

Пропоновані заходи включають:

заборона на експорт товарів і технологій подвійного призначення, які використовуються у військових цілях і можуть підвищити промисловий потенціал країни;

санкції щодо нафти, вугілля, металопродукції та золота;

торгові обмеження на предмети розкоші, інвестиції та надання певних послуг;

заходи, які вдарять по авіаційному та енергетичному секторах країни та ключових джерелах доходу.

Подібно до санкцій, запроваджених проти Росії, пропозиції передбачають виключення щодо ліків, сільськогосподарської та харчової продукції, а також пільг на відповідні фінансові операції за участю підсанкційних осіб.

Для схвалення запропонованих заходів потрібна підтримка всіх держав-членів ЄС.

Законодавство також дозволить ЄС переслідувати будь-кого, хто допомагає обійти санкції, накладені на білоруських фізичних та юридичних осіб.

Крім того, Європейський Союз оприлюднив заяву, в якій закликає Білорусь припинити сприяння незаконній війні Росії проти України. Якщо ж офіційний Мінськ напряму залучить своїх військових до агресії проти сусідньої країни, то Європа відповість санкціями.

"Ми закликаємо владу Білорусі утриматися від будь-якої подальшої участі чи сприяння незаконній агресивній війні Росії проти України, а також негайно припинити використання своєї території як плацдарму для нападів на Україну, що також є агресією. Білорусь має припинити військову підтримку Росії. Ми повторюємо, що на подальші дії, такі як, зокрема, будь-яка безпосередня участь білоруських військових в агресивній війні Росії, призведуть до нових і жорстких обмежувальних заходів", – йдеться в документі.

Нагадаємо, у грудні ЄС офіційно запровадив дев'ятий пакет санкцій проти Росії і вже готує нові обмження. Білорусь нині також перебуває під санкціями США, ЄС та Великобританії. Але останнього разу ЄС розширював санкції проти РБ на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

ЄС також працює над 10-м пакетом санкцій, націлених на Росію, а також над обмеженням цін на російські нафтопродукти.