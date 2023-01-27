ЕС предлагает новые санкции против Беларуси, направленные на энергетику и технологии

Европейский Союз подготовил новый пакет санкций против Беларуси из-за поддержки полномасштабного российского вторжения в Украину. Санкции во многом дублируют ограничения, введенные против РФ.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, предлагаемые меры включают ограничения на ключевые технологии и энергетический сектор страны, а именно:

запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые используются в военных целях и могут повысить промышленный потенциал страны;

санкции в отношении нефти, угля, металлопродукции и золота;

торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и определенных услуг;

меры, которые ударят по авиационному и энергетическому секторам страны и ключевым источникам дохода.

Подобно санкциям, введенным против России, предложения предусматривают исключение в отношении лекарств, сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также льгот на соответствующие финансовые операции с участием подсанкционных лиц.

Для одобрения предложенных мер требуется поддержка всех государств-членов ЕС.

Законодательство также позволит ЕС преследовать любого, кто помогает обойти санкции, наложенные на белорусских физических и юридических лиц.

Кроме того, Европейский Союз обнародовал заявление, в котором призывает Беларусь прекратить содействие в незаконной войне России против Украины. Если же официальный Минск напрямую привлечет своих военных к агрессии против соседней страны, Европа ответит санкциями.

"Мы призываем власти Беларуси воздержаться от любого дальнейшего участия или содействия незаконной агрессивной войне России против Украины, а также немедленно прекратить использование своей территории как плацдарма для нападений на Украину, что также является агрессией. Беларусь должна прекратить военную поддержку России. Мы повторяем, что на дальнейшие действия, такие как, в частности, любое непосредственное участие белорусских военных в агрессивной войне России, приведут к новым и жестким ограничительным мерам", – говорится в документе.

Напомним, в декабре ЕС официально ввел девятый пакет санкций против России и уже готовит новые ограничения. Беларусь также находится под санкциями США, ЕС и Великобритании. Но в последний раз ЕС расширял санкции против РБ в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

ЕС также работает над 10-м пакетом санкций, направленных на Россию, а также над ограничением цен на российские нефтепродукты.