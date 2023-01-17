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Санкции погрузят экономику РФ в рецессию на десятилетия, - Урсула фон дер Ляйен
Во время Всемирного экономического форума в Давосе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что безнаказанности за войну против Украины для России не будет.
"Европейские страны предоставляют Украине оружие, критически необходимое для обороны. Мы принимаем миллионы беженцев и ввели самые мощные санкции за всю историю, которые, как мы надеемся, погрузят российскую экономику в рецессию на десятилетия, а ее промышленность останется без современных и критически важных технологий. Безнаказанности не будет", - сказала она.
Урсула фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия будет помогать Украине в восстановлении энергетических сетей, отопления и систем водоснабжения.
"Вчера Еврокомиссия объявила, что предоставляет 3 миллиарда евро. И это только первый транш в рамках нашего пакета финансовой помощи на 2023 год. Это укрепит финансовую стабильность Украины, позволит выплачивать зарплаты, пенсии. Мы будем вас поддерживать столько, сколько потребуется. Вы - наши друзья", - подчеркнула она.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что Украина ожидает первого транша макрофинансовой помощи ЕС.