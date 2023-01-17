Санкции погрузят экономику РФ в рецессию на десятилетия, - Урсула фон дер Ляйен

Во время Всемирного экономического форума в Давосе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что безнаказанности за войну против Украины для России не будет.

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"Европейские страны предоставляют Украине оружие, критически необходимое для обороны. Мы принимаем миллионы беженцев и ввели самые мощные санкции за всю историю, которые, как мы надеемся, погрузят российскую экономику в рецессию на десятилетия, а ее промышленность останется без современных и критически важных технологий. Безнаказанности не будет", - сказала она.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия будет помогать Украине в восстановлении энергетических сетей, отопления и систем водоснабжения.

"Вчера Еврокомиссия объявила, что предоставляет 3 миллиарда евро. И это только первый транш в рамках нашего пакета финансовой помощи на 2023 год. Это укрепит финансовую стабильность Украины, позволит выплачивать зарплаты, пенсии. Мы будем вас поддерживать столько, сколько потребуется. Вы - наши друзья", - подчеркнула она.

Напомним, что Украина ожидает первого транша макрофинансовой помощи ЕС.