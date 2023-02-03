Десятым пакетом санкций против России ЕС введет ограничения на €10 млрд - фон дер Ляйен

Евросоюз введет десятый санкционный пакет против Российской Федерации до 24 февраля, намечено ограничение на 10 млрд евро.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом 3 февраля во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Евросовета Шарлем Мишелем заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Россия и ее народ, экономика уже платят высокую цену из-за санкций. Десятый пакет санкций уже в пути, мы намерены его принять до 24 февраля. Он примерно стоимостью 10 млрд евро. Это значительный пакет санкций", — сказала она.

Десятый пакет санкций сфокусирован на технологиях, которые могут быть использованы российской военной промышленностью.

"Иными словами, мы глубже смотрим на компоненты, найденные, например, в беспилотниках, чтобы убедиться, что у РФ нет доступа к ним. Например, для производства беспилотников или поставок из Ирана", — добавила глава Еврокомиссии.

Также в ЕС обратили внимание на обход санкции и планируют найти варианты противодействия этому.

Ранее Совет ЕС решил продлить еще на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, санкции против отдельных секторов экономики Российской Федерации, которые были введены из-за вторжения в Украину.

Также ЕС уже подготовил новый пакет санкций против Беларуси из-за поддержки полномасштабного российского вторжения в Украину. Санкции во многом дублируют ограничения, введенные против РФ.