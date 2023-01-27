Совет ЕС продлил санкции против России, введенные из-за войны против Украины

Совет Европейского Союза решил продлить еще на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, санкции против отдельных секторов экономики Российской Федерации, которые были введены из-за вторжения в Украину.

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Об этом 27 января сообщила пресс-служба Рады.

Уточняем, что речь идет об ограничениях, введенных еще в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, а впоследствии расширенные с февраля 2022 года.

Общий санкционный пакет включает ограничения торговли, финансов, технологий и товаров двойного использования, промышленности, транспорта и предметов роскоши. Ограничения также предусматривают:

запрет на импорт или передачу морской сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС;

отключение от SWIFT нескольких российских банков;

приостановка вещания и лицензий нескольких поддерживаемых Московской пропагандистки телеканалов.

Также ЕС уже подготовил новый пакет санкций против Беларуси из-за поддержки полномасштабного российского вторжения в Украину. Санкции во многом дублируют ограничения, введенные против РФ.

Напомним, в декабре ЕС официально ввел девятый пакет санкций против России и уже готовит новые ограничения. Беларусь также находится под санкциями США, ЕС и Великобритании. Но в последний раз ЕС расширял санкции против РБ в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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