Космическая разведка РФ коллапсирует под влиянием международных санкций, - ГУР МО

Российские конструкторы и ученые разрабатывают так называемые "большие глаза" - средства ведения космической разведки.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Там отмечают, что после полномасштабного вторжения России в Украину акционерное общество "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва" попало под международные санкции.

По информации военной разведки Украины, на объектах стратегически важного для врага предприятия оборонпрома российские конструкторы и ученые среди прочего разрабатывают так называемые "большие глаза" - средства ведения космической разведки, в частности:

"Репей" – проект перспективной высокоорбитальной системы ведения радиоэлектронной разведки;

"Геракл-КВ" – проект комплекса глобальной космической командно-ретрансляционной системы;

"Сфера" – проект единой системы спутниковой связи 3 этапа.

"Предприятие расположено в городе закрытого типа Железногорск (Красноярский край, РФ). Производство ключевых элементов перечисленных объектов де-факто остановлено из-за острой нехватки компонентов электроники как иностранного, так и российского производства. Речь идет об отсутствии сотен тысяч элементов аппаратуры для космических модулей", - отмечают в ГУР МО.

В итоге плановые сроки завершения научно-исследовательских работ указанных комплексов космической разведки сорваны и перенесены на несколько лет:

проект "Репей" – с 2022 на 2024 год;

проект "Геракл-КВ" – с 2023 на 2025 год;

проект "Сфера" – с 2025 на 2027.

"Из-за санкций и мобилизации под угрозой прекращения существования вскоре окажутся еще несколько отраслей российской экономики", - подчеркивают в разведке.

Ранее в ГУР МО сообщали, что военные и судостроители РФ пытаются переложить друг на друга ответственность за доведение до критического состояния единого российского авианосца.