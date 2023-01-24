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Космическая разведка РФ коллапсирует под влиянием международных санкций, - ГУР МО
Российские конструкторы и ученые разрабатывают так называемые "большие глаза" - средства ведения космической разведки.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Там отмечают, что после полномасштабного вторжения России в Украину акционерное общество "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва" попало под международные санкции.
По информации военной разведки Украины, на объектах стратегически важного для врага предприятия оборонпрома российские конструкторы и ученые среди прочего разрабатывают так называемые "большие глаза" - средства ведения космической разведки, в частности:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- "Репей" – проект перспективной высокоорбитальной системы ведения радиоэлектронной разведки;
- "Геракл-КВ" – проект комплекса глобальной космической командно-ретрансляционной системы;
- "Сфера" – проект единой системы спутниковой связи 3 этапа.
"Предприятие расположено в городе закрытого типа Железногорск (Красноярский край, РФ). Производство ключевых элементов перечисленных объектов де-факто остановлено из-за острой нехватки компонентов электроники как иностранного, так и российского производства. Речь идет об отсутствии сотен тысяч элементов аппаратуры для космических модулей", - отмечают в ГУР МО.
В итоге плановые сроки завершения научно-исследовательских работ указанных комплексов космической разведки сорваны и перенесены на несколько лет:
- проект "Репей" – с 2022 на 2024 год;
- проект "Геракл-КВ" – с 2023 на 2025 год;
- проект "Сфера" – с 2025 на 2027.
"Из-за санкций и мобилизации под угрозой прекращения существования вскоре окажутся еще несколько отраслей российской экономики", - подчеркивают в разведке.
Ранее в ГУР МО сообщали, что военные и судостроители РФ пытаются переложить друг на друга ответственность за доведение до критического состояния единого российского авианосца.