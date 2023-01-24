Космічна розвідка РФ колапсує під впливом міжнародних санкцій, - ГУР МО

Російські конструктори та науковці розробляють так звані "великі очі" — засоби ведення космічної розвідки.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Там зазначають, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну акціонерне товариство "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва" потрапило під міжнародні санкції.

За інформацією воєнної розвідки України, на об’єктах стратегічно важливого для ворога підприємства оборонпрому російські конструктори та науковці серед іншого розробляють так звані "великі очі" — засоби ведення космічної розвідки, зокрема:

"Рєпєй" - проєкт перспективної високоорбітальної системи ведення радіоелектронної розвідки;

"Ґєракл-КВ" - проєкт комплексу глобальної космічної командно-ретрансляційної системи;

"Сфєра" - проєкт єдиної системи супутникового зв’язку 3 етапу.

"Підприємство розташоване у місті закритого типу желєзноґорск (Красноярскій край, РФ). Виробництво ключових елементів перелічених об’єктів де-факто зупинене через гострий брак компонентів електроніки як іноземного, так і російського виробництва. Йдеться про відсутність сотень тисяч елементів апаратури для космічних модулів", - зазначають у ГУР МО.

У підсумку планові строки завершення науково-дослідних робіт вказаних комплексів космічної розвідки зірвані та "перенесені" на кілька років:

проєкт "Рєпєй" - з 2022 на 2024 рік;

проєкт "Ґєракл-КВ" - з 2023 на 2025 рік;

проєкт "Сфєра" - з 2025 на 2027.

"Через санкції та мобілізацію під загрозою припинення існування невдовзі опиняться ще декілька галузей російської економіки", - підкреслюють у розвідці.

Раніше у ГУР МО повідомляли, що військові та суднобудівники РФ намагаються перекласти один на одного відповідальність за доведення до критичного стану єдиного російського авіаносця.