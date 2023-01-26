США официально признали ЧВК "Вагнер" преступной организацией и ввели санкции

Министерство финансов США объявило российскую частную военную компанию "Вагнер" транснациональной преступной организацией и ввело против нее санкции. Ведомство считает также, что основатель ЧВК Евгений Пригожин является другом российского президента Владимира Путина.

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Об этом 26 января сообщила пресс-служба Минфина.

Ведомство заявило, что ЧВК несет ответственность за ряд преступных действий, а именно за нападения на женщин, детей и других гражданских лиц за совершение актов насилия или похищения, нападения на школы, больницы, религиозные места и т.д.

"Поскольку санкции и экспортный контроль против России, введенные международной коалицией доставлять неприятности, Кремль отчаянно ищет оружие и поддержку — в частности, из-за жестокой группы "Вагнер" — для продолжения своей несправедливой войны против Украины. Сегодняшние расширенные санкции против ЧВК "Вагнер", а также новые санкции в отношении их партнеров и других компаний, способствующих российскому военному комплексу, будут еще больше препятствовать способности Путина вооружать и оснащать свою военную машину", - прокомментировала министр финансов США Джанет Йеллен.

Решение Минфина США относительно "Вагнера" означает заморозку любых американских активов группировки и запрещает физическим и юридическим лицам США предоставлять средства, товары или услуги этой группе.

Министерство определило ряд организаций и лиц на разных континентах, поддерживающих военные операции "Вагнера". Поэтому под санкции попали шесть человек и 12 организаций.

В частности, санкции были введены против: АО "Terra Tech2; китайской Spacety China , предоставившей Terra Tech заказ на спутниковые изображения Украины; охранной компании Sewa Security Services; профсоюза офицеров международной безопасности (OUIS); авиационной компании Kratol Aviation (ОАЭ).

Также Минфин ввел санкции против физических лиц, по мнению США, причастных или поддерживающих "Вагнер". В частности, ограничения касаются директора OUIS Александра Иванова и сотрудника ЧВК Валерия Захарова.

Известно, что Пригожин пытается усилить свои аппаратные позиции в окружении Путина. Свою "мечту" он хочет реализовать путем участия собственных наемников в войне в Украине.

В то же время в Институте изучения войны считают, что в Кремле пытаются помешать Пригожину поднять свой авторитет в РФ, ведь он продолжает строить военную структуру, параллельную российскому Министерству обороны, что в перспективе может угрожать режиму Путина.