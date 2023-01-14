В Кремле пытаются помешать Пригожину поднять свой авторитет в РФ, - ISW

Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, стремится использовать заявленные им и Минобороны РФ успехи "вагнеровцев" в Соледаре как инструмент торга для повышения своего авторитета в России. В то же время лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин пытается помешать продвижению и укреплению авторитета Пригожина.

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Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Там отмечают, что 13 января Министерство обороны сообщило, что российские войска вечером 12 января захватили Соледар Донецкой области. Минобороны России особенно похвалило штурмовую и армейскую авиацию, ракетные войска и артиллерию и российский ВДВ за захват Соледара, не признавая участия ЧВК "Вагнер" в боях за город.

Это заявление вызвало значительный резонанс в российском информационном пространстве из-за того, что Минобороны РФ не признало причастности ЧВК "Вагнер" к захвату Соледара. Через шесть часов Минобороны России признало, что наемники ЧВК "Вагнер" были участниками битвы за Соледар.

Минобороны России попыталось оправдать свое пренебрежительное отношение к ЧВК "Вагнер", утверждая, что российская "разнородная группировка войск" выполняла "общий план" на Соледарском направлении и приписала нападение на жилые районы войскам ЧВК "Вагнер".

"Объявление Минобороны России подчеркнуло существующий конфликт между "вагнеровцами" и Минобороны России. Несколько известных блогеров, в том числе связанных с Кремлем, заявили, что между МО РФ и Пригожиным продолжается конфликт за закрытыми дверями и в информационном пространстве". Кое-кто заметил, что Пригожин победил намеренно расплывчатую риторику российского МО, заставив российское МО, а значит и Кремль, прекратить свою давнюю политику воздержания от признания "Вагнер" и его военных усилий. Блоггер, связанный с Кремлем, в свою очередь заявил, что Пригожин и российское МО все равно пытаются подорвать авторитет друг друга, и обвинил Пригожина в отказе признать вооруженные силы России силой, участвующей в боевых действиях", - отмечают аналитики.

По их мнению, Пригожин, вероятно, стремится использовать победу в Соледаре в качестве инструмента торга для повышения своего авторитета в России. Дальнейшее упоминание российского Минобороны об "вагнеровцах" в ответ на общественный резонанс свидетельствует о значительной победе Пригожина, укрепляя его как решающего игрока в этой войне.

В то же время Путин может принять меры по формированию лояльных к Минобороны военных блоггеров, чтобы подорвать усилия Пригожина по самоутверждению.

Глава ЦИК Александр Сидакин, депутат Госдумы от "Единой России" Артем Туровой и "глава" "ДНР" Денис Пушилин встретились 13 января с несколькими блоггерами.

Высокопоставленные путинские союзники вручили группе журналистов, в том числе Александру Сладкову и работающему на Wargonzo журналисту официальную благодарственную грамоту, подписанную секретарем Генерального совета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.

"Это последнее событие в ряде усилий Кремля по развитию связей с избранными военными блоггерами, готовыми продаться в обмен на политический престиж", - отмечают в ISW.

Отметим, что ранее Пригожин предлагал национализировать имущество олигархов для спонсирования войны.

Ранее аналитики ISW сообщали, что Пригожин продолжает строить военную структуру, параллельную российскому Министерству обороны, что в перспективе может угрожать режиму лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.