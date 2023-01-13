В Госдепе США работают над ликвидацией деятельности ЧВК "Вагнер" по всему миру

США работают над тем, чтобы нейтрализовать деятельность террористической частной военной компании "Вагнер", которую она развернула во многих странах.

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Об этом заявил советник Госдепартамента США Дерек Чолле в ходе переговоров в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем, передает AP.

"Мы видели, что группа Вагнер стремится вербовать солдат из Сербии и других стран, и мы не можем это допустить. Я не знаю, есть ли опасения в Сербии, мы говорили о наших опасениях, и мы с нетерпением ждем совместной работы с правительством здесь, в Белграде, и в других местах, где ЧВК "Вагнер" активен, чтобы положить конец ее деятельности", - заявил Чолле.

ЧВК "Вагнер", принадлежащий российскому олигарху Евгению Пригожину, как пишет АР, активно работает в десятках стран над пророссийской пропагандой и другими военными и политическими проектами.

Группа хвасталась своим присутствием в Сербии, единственном европейском государстве, кроме Беларуси, которое не присоединилось к международным санкциям против России за ее войну против Украины.

Сообщается, что группа объявила об открытии офисов в Белграде.

Московский пропагандистский портал RT, недавно запустивший сербскоязычный онлайн-сайт новостей в Сербии, опубликовал объявление "Вагнер" о наборе бойцов в Украине, заявив, что группа предлагает "более привлекательные" стимулы.

Чолле подчеркнул, что ЧВК "Вагнер" "ужасно действует по всему миру, будь то Ливия, Центральноафриканская Республика или сейчас Украина".

Группировка, которая, как сообщается, включает в себя большой контингент осужденных, завербованных в российских тюрьмах, возглавила нападения на востоке Украины.

Пригожин и его группа годами находились под санкциями США, и недавно США приняли дополнительные меры, чтобы попытаться контролировать доступ ЧВК "Вагнер" к оружию.

Западные страны и эксперты ООН также обвинили наемников ЧВК "Вагнер" в многочисленных нарушениях прав человека по всей Африке, в частности, в Центральноафриканской Республике, Ливии и Мали. В начале этого месяца Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что он назначил группу Вагнер "организацией, вызывающей особую обеспокоенность" из-за ее деятельности в Центральноафриканской Республике.

Чолле призвал Сербию ввести санкции против своего традиционного славянского союзника России.

"Мы считаем, что страны должны придерживаться санкций, и причина, почему мы верим в это, заключается в том, что действия России нужно не только осуждать, но и наказывать. Россия ежедневно ведет против Украины жестокую, неоправданную войну. Это поведение неприемлемо", – сказал он.

Отметим, в Конгресс США внесли законопроект о признании ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Документ называется "О привлечении к ответственности российских наемников"

Ранее юристы британской компании McCue Jury and Partners подали иск в суд против российского бизнесмена Евгения Пригожина и созданной им частной военной компании "Вагнер" из-за участия в боевых действиях в Украине.