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В Госдепе США работают над ликвидацией деятельности ЧВК "Вагнер" по всему миру
США работают над тем, чтобы нейтрализовать деятельность террористической частной военной компании "Вагнер", которую она развернула во многих странах.
Об этом заявил советник Госдепартамента США Дерек Чолле в ходе переговоров в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем, передает AP.
"Мы видели, что группа Вагнер стремится вербовать солдат из Сербии и других стран, и мы не можем это допустить. Я не знаю, есть ли опасения в Сербии, мы говорили о наших опасениях, и мы с нетерпением ждем совместной работы с правительством здесь, в Белграде, и в других местах, где ЧВК "Вагнер" активен, чтобы положить конец ее деятельности", - заявил Чолле.
ЧВК "Вагнер", принадлежащий российскому олигарху Евгению Пригожину, как пишет АР, активно работает в десятках стран над пророссийской пропагандой и другими военными и политическими проектами.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Группа хвасталась своим присутствием в Сербии, единственном европейском государстве, кроме Беларуси, которое не присоединилось к международным санкциям против России за ее войну против Украины.
Сообщается, что группа объявила об открытии офисов в Белграде.
Московский пропагандистский портал RT, недавно запустивший сербскоязычный онлайн-сайт новостей в Сербии, опубликовал объявление "Вагнер" о наборе бойцов в Украине, заявив, что группа предлагает "более привлекательные" стимулы.
Чолле подчеркнул, что ЧВК "Вагнер" "ужасно действует по всему миру, будь то Ливия, Центральноафриканская Республика или сейчас Украина".
Группировка, которая, как сообщается, включает в себя большой контингент осужденных, завербованных в российских тюрьмах, возглавила нападения на востоке Украины.
Пригожин и его группа годами находились под санкциями США, и недавно США приняли дополнительные меры, чтобы попытаться контролировать доступ ЧВК "Вагнер" к оружию.
Западные страны и эксперты ООН также обвинили наемников ЧВК "Вагнер" в многочисленных нарушениях прав человека по всей Африке, в частности, в Центральноафриканской Республике, Ливии и Мали. В начале этого месяца Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что он назначил группу Вагнер "организацией, вызывающей особую обеспокоенность" из-за ее деятельности в Центральноафриканской Республике.
Чолле призвал Сербию ввести санкции против своего традиционного славянского союзника России.
"Мы считаем, что страны должны придерживаться санкций, и причина, почему мы верим в это, заключается в том, что действия России нужно не только осуждать, но и наказывать. Россия ежедневно ведет против Украины жестокую, неоправданную войну. Это поведение неприемлемо", – сказал он.
Отметим, в Конгресс США внесли законопроект о признании ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Документ называется "О привлечении к ответственности российских наемников"
Ранее юристы британской компании McCue Jury and Partners подали иск в суд против российского бизнесмена Евгения Пригожина и созданной им частной военной компании "Вагнер" из-за участия в боевых действиях в Украине.