У Держдепі США працюють над ліквідацією діяльності ПВК "Вагнер" по всьому світу

США працюють над тим, щоб нейтралізувати діяльність терористичної приватної військової компанії "Вагнер", яку вона розгорнула у багатьох країнах.

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Про це заявив радник Держдепартаменту США Дерек Чолле під час переговорів у Белграді з президентом Сербії Александром Вучичем, передає AP.

"Ми бачили, що група Вагнер прагне вербувати солдатів із Сербії та інших країн, і ми вважаємо, що цього не можемо витримати. Я не знаю, чи є побоювання у Сербії, ми говорили про наші побоювання, і ми з нетерпінням чекаємо спільної роботи з урядом тут, у Белграді, та в інших місцях, де ПВК "Вагнер" активна, щоб покласти кінець її діяльності", - заявив Чолле.

ПВК "Вагнер", що належить російському олігарху Євгену Пригожину, як пише АР, активно працює в десятках країн, працюючи з урядами над проросійською пропагандою та іншими військовими та політичними проектами.

Група хвалилася своєю присутністю в Сербії, єдиній європейській державі, крім Білорусі, яка не приєдналася до міжнародних санкцій проти Росії за її війну проти України.

Повідомляється, що група оголосила про відкриття своїх офісів у Белграді.

Московський пропагандистський портал RT, який нещодавно запустив сербськомовний онлайн-сайт новин у Сербії, опублікував оголошення "Вагнер" про набір бійців в Україні, заявивши, що група пропонує "більш ніж привабливі" стимули.

Чолле підкреслив, що ПВК "Вагнер" "жахливо діє по всьому світу, чи то в Лівії, Центральноафриканській Республіці чи зараз в Україні".

Угруповання, яке, як повідомляється, включає великий контингент засуджених, завербованих у російських в'язницях, очолило напади на сході України.

Пригожин і його група роками перебували під санкціями США, і нещодавно США вжили додаткових заходів, щоб спробувати контролювати доступ ПВК "Вагнер" до зброї.

Західні країни та експерти ООН також звинуватили найманців ПВК "Вагнер" в численних порушеннях прав людини по всій Африці, зокрема в Центральноафриканській Республіці, Лівії та Малі. На початку цього місяця Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що він призначив групу Вагнера "організацією, що викликає особливе занепокоєння" через її діяльність у Центральноафриканській Республіці.

Чолле також закликав Сербію ввести санкції проти свого традиційного слов'янського союзника Росії.

"Ми вважаємо, що країни повинні дотримуватися санкцій, і причина, чому ми віримо в це, полягає в тому, що дії Росії потрібно не тільки засуджувати, але й карати.Росія щодня веде проти України жорстоку, невиправдану війну. Ця поведінка є неприйнятною", - сказав він.

Зазначимо, до Конгресу США внесли законопроект про визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією. Документ має назву "Про притягнення до відповідальності російських найманців"

Раніше юристи британської компанії McCue Jury and Partners подали позов до суду проти російського бізнесмена Євгена Пригожина та створеної ним приватної військової компанії "Вагнер" через участь у бойових діях в Україні.