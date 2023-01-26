США офіційно визнали ПВК "Вагнер" злочинною організацією та запровадили санкції

Міністерство фінансів США оголосив російську приватну-військову компанію "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією та запровадив проти неї санкції. Відомство вважає також, що засновник ПВК Євген Пригожин є другом російського президента Володимира Путіна.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це 26 січня повідомила пресслужба Мінфіну.

Міністерство визначало ряд організацій та осіб на різних континентах, які підтримують військові операції "Вагнера". Тому загалом під санкції потрапили шестеро осіб та 12 організацій.

Новина доповнюється…