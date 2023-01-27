Рада ЄС продовжила санкції проти Росії, запроваджені через війну проти України

Рада Європейського Союзу вирішила продовжити ще на шість місяців, до 31 липня 2023 року, санкції проти окремих секторів економіки Російської Федерації, які були запроваджені через вторгнення в Україну.

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Про це 27 січня повідомила пресслужба Ради.

Уточнюємо, що йдеться про обмеження, запроваджені ще у 2014 році у відповідь на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні, а згодом були розширені з лютого 2022 року.

Наразі загальний санкційний пакет, включає обмеження торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту та предметів розкоші. Обмеження також передбачають:

заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС; відключення від SWIFT кількох російських банків; призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Масковою пропагандистки телеканалів.

Також ЄС вже підготував новий пакет санкцій проти Білорусі через підтримку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Санкції багато в чому дублюють обмеження, запроваджені проти РФ.

Нагадаємо, у грудні ЄС офіційно запровадив дев'ятий пакет санкцій проти Росії і вже готує нові обмження. Білорусь нині також перебуває під санкціями США, ЄС та Великобританії. Але останнього разу ЄС розширював санкції проти РБ на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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