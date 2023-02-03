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В январе нефтегазовые доходы России упали вдвое. Кремль вынужден продавать валюту, чтобы компенсировать потери
В январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 нефтегазовые доходы России снизились более чем в два раза до 425,5 млрд рублей. Для того чтобы компенсировать потери от санкций в январе Кремль вынужден был продать валюту на сумму 54,5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные российского министерства финансов.
В общем, если в декабре 2022 года российский бюджет получил доходы от добычи и экспорта нефти, газа, сжиженного газа, экспортной пошлины на нефтепродукты и других нефтегазовых пошлин на общую сумму 931,5 млрд рублей, то в январе 2023 года эти доходы составили 425,5 млрд. рублей.
Для компенсации недополученных из-за санкций бюджетных доходов россияне в январе продали золотовалютные резервы на сумму 54,5 млрд гривен. В то время как в феврале прогнозируется, что Кремль будет вынужден продать валюту на сумму 160,2 млрд рублей.
Российское издание Neftegaz.Ru пишет, что для того чтобы компенсировать потери от падения Московской биржи.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.
После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.
В течение первой полной недели после начала действия санкций общие объемы, поставляемые из РФ, упали на 1,86 миллиона баррелей в день или на 54% — до 1,6 миллиона.
По оценке издания Bloomberg из-за вступления в действие нефтяного эмбарго в декабре поставки российской нефти упали до самого низкого в 2022 году уровня.