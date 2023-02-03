В январе нефтегазовые доходы России упали вдвое. Кремль вынужден продавать валюту, чтобы компенсировать потери

В январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 нефтегазовые доходы России снизились более чем в два раза до 425,5 млрд рублей. Для того чтобы компенсировать потери от санкций в январе Кремль вынужден был продать валюту на сумму 54,5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные российского министерства финансов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В общем, если в декабре 2022 года российский бюджет получил доходы от добычи и экспорта нефти, газа, сжиженного газа, экспортной пошлины на нефтепродукты и других нефтегазовых пошлин на общую сумму 931,5 млрд рублей, то в январе 2023 года эти доходы составили 425,5 млрд. рублей.

Для компенсации недополученных из-за санкций бюджетных доходов россияне в январе продали золотовалютные резервы на сумму 54,5 млрд гривен. В то время как в феврале прогнозируется, что Кремль будет вынужден продать валюту на сумму 160,2 млрд рублей.

Российское издание Neftegaz.Ru пишет, что для того чтобы компенсировать потери от падения Московской биржи.

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

В течение первой полной недели после начала действия санкций общие объемы, поставляемые из РФ, упали на 1,86 миллиона баррелей в день или на 54% — до 1,6 миллиона.

По оценке издания Bloomberg из-за вступления в действие нефтяного эмбарго в декабре поставки российской нефти упали до самого низкого в 2022 году уровня.