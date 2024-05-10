Украина и Норвегия усилят сотрудничество в сфере ядерной и энергетической безопасности

Украина и Норвегия договорились углубить сотрудничество по ядерной и энергетической безопасности в условиях продолжения российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Согласно сообщению, заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук провела встречу с делегацией Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности (DSA) во главе с директором Пером Страндом.

Стороны обсудили углубление сотрудничества в условиях продолжающихся российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Сообщается, что Гринчук проинформировала норвежскую сторону о сложной ситуации в энергосистеме Украины. Отмечались угрозы для ядерной и радиационной безопасности, возникающие из-за российских атак на подстанции и объекты системы передачи, которые обеспечивают электроснабжение, в том числе и атомных станций.

Отдельно замминистра акцентировала внимание на угрозах ядерного инцидента в связи с оккупацией россиянами крупнейшей в Европе атомной электростанции – украинской ЗАЭС. Обсуждались также направления международного сотрудничества для обеспечения ядерной и радиационной безопасности на объекте.

В Минэнерго сообщили, что стороны договорились углубить сотрудничество в рамках заключенного Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Украины и Министерством иностранных дел Королевства Норвегия о создании двусторонней рабочей группы по ядерной защищенности, ядерной безопасности и аварийной готовности.

В результате обстрелов повреждена половина всей энергосистемы Украины

Отметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

В результате российских ракетных обстрелов полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

Также значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей.

В ДТЭК также сообщили, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 27 апреля теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что для восстановления мощностей украинских теплоэлектростанций, потерянных из-за российских обстрелов, необходимо 350 миллионов долларов.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, убытки энергосистемы Украины от последних российских ракетных и дроновых атак составили более 1 млрд долларов. Очень существенные повреждения получила тепловая генерация, гидрогенерация, подстанции для передачи электроэнергии. Пока ситуация в энергетике хоть и сложная, но энергосистема работает стабильно.