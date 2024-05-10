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Украина и Норвегия усилят сотрудничество в сфере ядерной и энергетической безопасности
Украина и Норвегия договорились углубить сотрудничество по ядерной и энергетической безопасности в условиях продолжения российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.
Согласно сообщению, заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук провела встречу с делегацией Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности (DSA) во главе с директором Пером Страндом.
Стороны обсудили углубление сотрудничества в условиях продолжающихся российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Сообщается, что Гринчук проинформировала норвежскую сторону о сложной ситуации в энергосистеме Украины. Отмечались угрозы для ядерной и радиационной безопасности, возникающие из-за российских атак на подстанции и объекты системы передачи, которые обеспечивают электроснабжение, в том числе и атомных станций.
Отдельно замминистра акцентировала внимание на угрозах ядерного инцидента в связи с оккупацией россиянами крупнейшей в Европе атомной электростанции – украинской ЗАЭС. Обсуждались также направления международного сотрудничества для обеспечения ядерной и радиационной безопасности на объекте.
В Минэнерго сообщили, что стороны договорились углубить сотрудничество в рамках заключенного Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Украины и Министерством иностранных дел Королевства Норвегия о создании двусторонней рабочей группы по ядерной защищенности, ядерной безопасности и аварийной готовности.
В результате обстрелов повреждена половина всей энергосистемы Украины
Отметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.
Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.
В результате российских ракетных обстрелов полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.
Также значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.
Энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей.
В ДТЭК также сообщили, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 27 апреля теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.
Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что для восстановления мощностей украинских теплоэлектростанций, потерянных из-за российских обстрелов, необходимо 350 миллионов долларов.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, убытки энергосистемы Украины от последних российских ракетных и дроновых атак составили более 1 млрд долларов. Очень существенные повреждения получила тепловая генерация, гидрогенерация, подстанции для передачи электроэнергии. Пока ситуация в энергетике хоть и сложная, но энергосистема работает стабильно.