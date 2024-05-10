Україна та Норвегія посилять співпрацю у сфері ядерної та енергетичної безпеки

Україна та Норвегія домовились поглибити співпрацю у сфері ядерної та енергетичної безпеки в умовах продовження російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Згідно з повідомленням, заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч з делегацією Норвезького агентства з радіаційної та ядерної безпеки (DSA) на чолі з директором Пером Страндом.

Сторони обговорили поглиблення співпраці в умовах продовження російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Повідомляється, що Гринчук поінформувала норвезьку сторону про складну ситуацію в енергосистемі України. Наголошувалося на загрозах для ядерної і радіаційної безпеки, які виникають через російські атаки на підстанції та об’єкти системи передачі, які забезпечують електропостачання, зокрема і атомних станцій.

Окремо заступниця міністра акцентувала увагу на загрозах ядерного інциденту у зв’язку з окупацією росіянами найбільшої в Європі атомної електростанції – української ЗАЕС. Обговорювалися також і напрямки міжнародної співпраці для забезпечення ядерної і радіаційної безпеки на об’єкті.

У Міненерго повідомили, що сторони домовилися поглибити співпрацю у межах укладеного Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством енергетики України та Міністерством закордонних справ Королівства Норвегія про створення двосторонньої робочої групи з питань ядерної захищеності, ядерної безпеки та аварійної готовності.

Внаслідок обстрілів пошкоджена половина всієї енергосистеми України

Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

Внаслідок російських ракетних обстрілів повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

Також значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.

Енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що внаслідок останніх обстрілів втратив 80% своїх генеруючих потужностей.

У ДТЕК повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення станом на 27 квітня теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв, що для відновлення потужностей українських теплоелектростанцій, втрачених через російські обстріли, необхідно 350 мільйонів доларів.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, збитки енергосистеми України від останніх російських ракетних та дронових атак склали понад 1 млрд доларів. Дуже суттєвих ушкоджень зазнала теплова генерація, гідрогенерація, підстанції для передачі електроенергії. Наразі ситуація в енергетиці хоч і складна, але енергосистема працює стабільно.