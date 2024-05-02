Внаслідок обстрілів пошкоджена половина всієї енергосистеми України - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що внаслідок російських ударів пошкоджена половина всієї енергосистеми України.

Про це міністр розповів в інтерв'ю для Foreign Policy.

Кулеба зазначив, що російські балістичні ракети є справжнім лихом цієї війни, оскільки протягом останнього часу вони в основному використовувалися для руйнування української енергетичної системи.

"Насмілюсь сказати, що якби інша країна зазнала такого масштабу енергетичного руйнування, вона б виглядала набагато, набагато гірше, ніж Україна. Але просто щоб зрозуміти: половина нашої енергетичної системи пошкоджена і ми все ще повинні керувати країною, вести військові дії та згуртовувати підтримку всього світу", - сказав він.

Водночас він наголосив, що Україна тримається тому що багато чого навчилася, а також через розуміння того, що стоїть на кону.

Українська енергосистема в небезпеці

Армія країни-агресора РФ у ніч проти 11 квітня обстріляла об'єкти критичної інфраструктури у чотирьох регіонах України.

Унаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання. Зокрема, повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

В результаті цього компанія "Центренерго", яка була оператором трьох ТЕС, втратила 100% генерації, а енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що внаслідок останніх обстрілів втратив 80% своїх генеруючих потужностей. З огляду на поточну ситуацію в енергосистемі, міністр енергетики Герман Галущенко порадив українцям готуватися до будь-яких сценаріїв і про всяк випадок запасатися генераторами.

Друга потужна атака сталася 22 березня. Тоді російські окупанти завдали по українській енергосистемі найбільш руйнівної атаки за останні два роки повномасштабної війни. Десятки ракет та дронів уразили об’єкти розподілу та генерації електроенергії по всій країні, а загалом у системі втрачено близько 2 ГВт доступної потужності. Зокрема, він зазначив, що значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський під час свого виступу висловив занепокоєння, що після атак на об'єкти теплової електрогенерації Росія може почати обстріли інфраструктури атомних станцій. Він також розповів, що РФ вже знищила майже всю українську теплову електрогенерацію. В Україні не виключають можливість того, що під удари можуть потрапити й АЕС.