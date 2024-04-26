Через російські обстріли ТЕС Україна може втратити до 2% ВВП

Внаслідок нещодавніх обстрілів, які росіяни завдали по енергетичних об’єктах, Україна може втратити від 1% до 2% свого ВВП цього року, оскільки ці удари вплинули на зниження доходів від продажу електроенергії та скорочення промислового виробництва, особливо у секторах, що вимагають значних енергоресурсів.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак.

Козак зазначив, що обстріли, які тривали протягом березня та квітня і можливо продовжаться, спричинять втрату 1-2% ВВП, зокрема через зменшення виробництва електроенергії, яке є частиною українського внутрішнього продукту. Виробництво енергії також має значний вплив на продуктивність інших галузей.

За його словами, наразі в країні вистачає електроенергії, але через пошкодження генеруючих потужностей, зокрема ГЕС і ТЕС, є труднощі з балансуванням енергоспоживання, що може суттєво позначитися на виробництві у металургії та інших енергоємних сферах.

Тим не менш, Козак висловлює оптимізм щодо перспектив української економіки у поточному році, зазначаючи, що згідно з аналізами та його власними розрахунками, зростання ВВП може скласти близько 5%, незважаючи на поточні втрати.

"Ознайомившись із висновками вітчизняних аналітичних центрів та зробивши власні розрахунки, вважаю, що зростання цього року могло б бути близьким до 5% (мінус втрати, пов’язані з останніми атаками ворога на нашу енергетику, оскільки ці розрахунки робилися до весняної ескалації). Тож якщо не буде суттєвого погіршення ситуації на фронті, цьогорічне зростання ВВП, думаю, буде близьким до 4%", - підсумував Тарас Козак.

Нагадуємо, що за даними останніх весняних зборів МВФ та групи Світового банку, прогноз зростання українського ВВП на 2023 рік становить 3,2%, з подальшим прискоренням до 6,5% у 2025 році та стабілізацією на рівні 4,5% рік до року до 2029 року.

Українська енергосистема в небезпеці

Армія країни-агресора РФ у ніч проти 11 квітня обстріляла об'єкти критичної інфраструктури у чотирьох регіонах України.

Унаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання. Зокрема, повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

В результаті цього компанія "Центренерго", яка була оператором трьох ТЕС, втратила 100% генерації, а енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що внаслідок останніх обстрілів втратив 80% своїх генеруючих потужностей. З огляду на поточну ситуацію в енергосистемі, міністр енергетики Герман Галущенко порадив українцям готуватися до будь-яких сценаріїв і про всяк випадок запасатися генераторами.

Друга потужна атака сталася 22 березня. Тоді російські окупанти завдали по українській енергосистемі найбільш руйнівної атаки за останні два роки повномасштабної війни. Десятки ракет та дронів уразили об’єкти розподілу та генерації електроенергії по всій країні, а загалом у системі втрачено близько 2 ГВт доступної потужності. Зокрема, він зазначив, що значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський під час свого виступу висловив занепокоєння, що після атак на об'єкти теплової електрогенерації Росія може почати обстріли інфраструктури атомних станцій. Він також розповів, що РФ вже знищила майже всю українську теплову електрогенерацію. В Україні не виключають можливість того, що під удари можуть потрапити й АЕС.