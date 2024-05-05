Останні масовані атаки РФ завдали енергетиці збитків на понад $ 1 млрд

Збитки енергосистеми України від останніх російських ракетних та дронових атак склали понад $1 млрд. Дуже суттєвих ушкоджень зазнала теплова генерація, гідрогенерація, підстанції для передачі електроенергії. Наразі ситуація в енергетиці хоч і складна, але енергосистема працює стабільно.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він зауважив, що після хвилі масованих російських атак на об’єкти української енергетичної інфраструктури протягом останніх місяців ситуація в енергосистемі – досить складна.

"На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки продовжуються, і очевидно, що збитки будуть зростати", – підкреслив Галущенко.

Міністр зазначив, що основних пошкоджень внаслідок масованих атак зазнали об’єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії. Водночас тривають щоденні атаки на різні види енергооб’єктів дронами, балістикою або артилерією.

"Система на сьогодні стабільна, але ситуація досить складна", – наголосив Галущенко, додавши, що наразі завдяки сприятливим погодним умовам енергосистему вдається балансувати потужностями ВДЕ.

Водночас у деяких регіонах, зокрема в Харкові, який щоденно піддається ворожим обстрілам, діють обмеження електропостачання. В області здійснюються роботи для стабілізації ситуації та підготовки до проходження осінньо-зимового періоду.

Як повідомив Галущенко, для проведення відновлювальних і ремонтних робіт, а також нарощування потужностей маневрової генерації залучається допомога міжнародних партнерів.

Міністр зазначив, що обладнання та устаткування для ремонту енергетичних об'єктів від європейських країн вже в дорозі.

"Литва вже багато зробила, і зараз в процесі. Але не тільки Литва — майже всі наші сусідні країни допомагають, також Німеччина. Сьогодні ми комунікуємо з усіма країнами, які нам негайно можуть передати устаткування, яке потрібне для ремонту", - наголосив Галущенко.

Внаслідок обстрілів пошкоджена половина всієї енергосистеми України

Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

Внаслідок російських ракетних обстрілів повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

Також значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.

Енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що внаслідок останніх обстрілів втратив 80% своїх генеруючих потужностей.

У ДТЕК повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення станом на 27 квітня теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв, що для відновлення потужностей українських теплоелектростанцій, втрачених через російські обстріли, необхідно 350 мільйонів доларів.