Последние массированные атаки РФ нанесли энергетике ущерб более чем на $1 млрд

Ущерб энергосистемы Украины от последних российских ракетных и дроновых атак составил более $1 млрд. Очень существенные повреждения получила тепловая генерация, гидрогенерация, подстанции для передачи электроэнергии. Сейчас ситуация в энергетике хоть и сложная, но энергосистема работает стабильно.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Он отметил, что после волны массированных российских атак на объекты украинской энергетической инфраструктуры в течение последних месяцев ситуация в энергосистеме достаточно сложная.

"На сегодняшний день речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов. Но атаки продолжаются, и очевидно, что ущерб будет расти", – подчеркнул Галущенко.

Министр отметил, что основные повреждения в результате массированных атак получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии. В то же время, продолжаются ежедневные атаки на различные виды энергообъектов дронами, баллистикой или артиллерией.

"Система на сегодняшний день стабильная, но ситуация достаточно сложная", - подчеркнул Галущенко, добавив, что в настоящее время благодаря благоприятным погодным условиям энергосистему удается балансировать мощностями ВИЭ.

В некоторых регионах, в частности в Харькове, который ежедневно подвергается враждебным обстрелам, действуют ограничения электроснабжения. В области осуществляются работы по стабилизации ситуации и подготовке к прохождению осенне-зимнего периода.

Как сообщил Галущенко, для проведения восстановительных и ремонтных работ, а также наращивания мощностей маневровой генерации привлекается помощь международных партнеров.

Министр отметил, что оборудование для ремонта энергетических объектов от европейских стран уже в пути.

"Литва уже многое сделала. Но не только Литва — почти все наши соседние страны помогают, также Германия. Сегодня мы общаемся со всеми странами, которые нам немедленно могут передать оборудование, которое необходимо для ремонта", - подчеркнул Галущенко.

В результате обстрелов повреждена половина всей энергосистемы Украины

Заметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

В результате российских ракетных обстрелов полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

Также значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей.

В ДТЭК сообщили, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 27 апреля теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что для восстановления мощностей украинских теплоэлектростанций, потерянных из-за российских обстрелов, необходимо 350 миллионов долларов.