Украина увеличила импорт электроэнергии из ЕС на треть

В апреле Украина импортировала 225 тыс. МВт-ч электроэнергии, что является самым большим показателем с начала текущего года. По сравнению с мартом объем коммерческого импорта увеличился на треть.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергетической компании Украины".



Отмечается, что государственный энерготрейдер по итогам апреля увеличил объем импорта в 1,5 раза.

Компания импортировала электроэнергию из Венгрии и Румынии.

ЭКУ занимает второе место по объему импорта электроэнергии среди всех поставщиков.

"Украина сохраняет определенный резерв для дальнейшего увеличения импорта. В случае роста потребности ЭКУ будет реагировать на нее с целью поддержки энергосистемы и стабильного энергообеспечения потребителей", - отметил Виталий Бутенко, генеральный директор ЭКУ.

СПРАВКА:

АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) – национальная энерготрейдинговая компания, предлагающая комплексные решения по покупке, продаже и управлению энергоресурсами. ЭКУ входит в ТОП-5 трейдеров Украины по объемам продаж электроэнергии, лидеров по трансграничной торговле энергоресурсами, а также до ТОП-2 трейдеров зелёной электроэнергии. ЭКУ учредила первую государственную балансирующую группу участников рынка электроэнергии, ныне вторую по размеру в Украине. Клиенты компании генерируют 10% ВВП Украины. 100% компании принадлежит государству.

Украинцам советуют готовиться к любым сценариям

Заметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

"Я хочу повториться то, покупайте генераторы, павербанки, готовьтесь. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились и как показывает зима мы сделали все и они не понадобились, но сейчас возобновились массированные атаки и надо быть готовым к любым сценариям", - говорит министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По словам главы ДТЭК Дмитрия Сахарука, украинцы могут снова столкнуться с почасовыми графиками отключения света, если не будет восстановлена тепловая генерация.

Второй проблемой может стать повышение потребления электроэнергии из-за жары. Обычно это происходит в июле и августе, когда в помещениях включают кондиционеры.

Предприятия призывают генерировать собственную электроэнергию

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал предприятия рассмотреть возможность обеспечения себя собственной генерацией для укрепления своей энергетической стойкости в условиях ударов РФ по энергосистеме

Он подчеркнул, что, безусловно, в генерацию нужно вложить средства, ее нужно реконструировать.

"Она часто принадлежит и самим этим промышленным потребителям. И мы бы предлагали таким потребителям рассмотреть возможности также максимизировать собственное производство электричества там, где это возможно, для того чтобы увеличить свою энергетическую устойчивость и устойчивость региона к таким атакам", - подчеркнул Кудрицкий.