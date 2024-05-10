Бельгия выделяет 9 миллионов евро на восстановление украинской энергетической инфраструктуры

Бельгия предоставит дополнительную помощь в размере 9 миллионов евро для содействия ремонту поврежденной энергетической инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщила министр сотрудничества в области развития Каролайн Геннес, пишет бельгийское издание RTBF.

С начала вторжения Россия целенаправленно наносила удары по энергетическим объектам Украины, в результате чего половина построек была повреждена или разрушена. Сотни тысяч человек остались без доступа к отоплению, приготовлению пищи и стиральным услугам.

Выделенные 9 миллионов евро будут направлены в Программу развития ООН (ПРООН), которая специализируется на экономическом развитии и одной из первых начала поставлять генераторы в Украину после начала войны. В настоящее время ПРООН создала систему быстрого приобретения запчастей и нового оборудования для ремонта инфраструктуры.

"Энергетическая инфраструктура Украины полуразрушена и очень централизована, что делает ее уязвимой. Поэтому ПРООН делает акцент на устойчивых и децентрализованных источниках энергии", - пояснила Каролайн Геннес.

Средства от Бельгии будут направлены на ремонт энергетических объектов вокруг Харькова, который подвергается ежедневным обстрелам российской армии.

"Вместе с военной помощью эта поддержка будет способствовать укреплению устойчивости Украины", - подчеркнула министр.

Какая ситуация в энергосистеме

Добавим, 10 мая во время заседания правительства было решено выделить 7 млрд 168 млн гривен на восстановление украинской энергетической инфраструктуры, сильно пострадавшей в результате последних обстрелов.

Напомним, в ночь на 8 мая Россия атаковала объекты генерации и передаче электроэнергии в 6 регионах Украины. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий. Враг атаковал объекты в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Известно, что за ночь россияне применили 55 ракет и 21 ударный беспилотник.

Ракетные удары россиян нанесли серьезный ущерб трем электростанциям ДТЭК и двум гидроэлектростанциям. Повреждения энергообъектов носят масштабный характер, поэтому не исключается отключение от сети бытовых потребителей.

Заметим, что из-за сложной ситуации в энергетической системе столица вынуждена ввести временные ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленного сектора. С 18:00 10 мая по 07:00 11 мая будет действовать график ограничений для предприятий и организаций.