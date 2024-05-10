Бельгія виділяє 9 мільйонів євро на відновлення української енергетичної інфраструктури

Бельгія надасть додаткову допомогу в розмірі 9 мільйонів євро для сприяння ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури в Україні.

Про це повідомила міністр співробітництва в галузі розвитку Каролайн Геннес, пише бельгійське видання RTBF.

З початку вторгнення Росія цілеспрямовано наносила удари по енергетичних об'єктах України, внаслідок чого половина споруд була пошкоджена або зруйнована. Сотні тисяч людей залишилися без доступу до опалення, приготування їжі та пральних послуг.

Виділені 9 мільйонів євро будуть спрямовані до Програми розвитку ООН (ПРООН), яка спеціалізується на економічному розвитку та однією з перших почала постачати генератори в Україну після початку війни. Нині ПРООН створила систему швидкого придбання запчастин та нового обладнання для ремонту інфраструктури.

"Енергетична інфраструктура України напівзруйнована та дуже централізована, що робить її вразливою. Тому ПРООН робить акцент на сталих і децентралізованих джерелах енергії", - пояснила Каролайн Геннес.

Кошти від Бельгії будуть спрямовані на ремонт енергетичних об'єктів навколо Харкова, який наразі зазнає щоденних обстрілів російської армії.

"Разом із військовою допомогою ця підтримка посприяє зміцненню стійкості України", - наголосила міністр.

Яка ситуація в енергосистемі

Додамо, 10 травня під час засідання уряду були вирішено виділити 7 млрд 168 млн гривень на відновлення української енергетичної інфраструктури, яка сильно постраждала внаслідок останніх обстрілів.

Нагадаємо, в ніч проти 8 травня Росія атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у 6 регіонах України. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. Ворог атакував об’єкти у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Відомо, що загалом за ніч росіяни застосували 55 ракет та 21 ударний безпілотник.

Ракетні удари росіян завдали серйозної шкоди трьом електростанціям ДТЕК та двом гідроелектростанціям. Пошкодження енергооб'єктів мають масштабний характер, тому не виключається відключення від електромережі побутових споживачів.

Зауважимо, що через складну ситуацію в енергетичній системі столиця змушена запровадити тимчасові обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промислового сектору. З 18:00 10 травня до 07:00 11 травня буде діяти графік обмежень для підприємств та організацій.