Уряд планує підвищити тариф на електроенергію для населення вже в червні: скільки будемо платити

Кабмін планує підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів майже у півтора раза. Нові ціни може бути встановлено вже влітку.

Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, передає РБК-Україна.

"Уряд реально готує підвищення ціни на електроенергію для населення. Мій прогноз, що це відбудеться з першого червня. Я знаю, що обговорюється ціна в діапазоні 3,5-4 грн. Тобто приблизно у півтора раза", - сказав він.

За його словами, уряд попередньо має показати розрахунки нового тарифу на електроенергію.

"Але якось життя буде балансувати само ту ситуацію, в якій опинилася енергетика України", - наголосив нардеп.

Прогноз щодо підвищення тарифу на електрику

Раніше у Держенергонагляді заявили, що підвищення тарифів на електроенергію може відбутися вже у 2024 році, оскільки необхідний великий фінансовий ресурс для відновлення пошкоджених російськими обстрілами об’єктів електроенергетики.

“Ймовірно, доведеться усе ж таки розглянути можливість залучення внутрішніх резервів – переглянути тариф на електроенергію. Нещодавно НБУ прогнозував поступове підвищення тарифу протягом наступних років. Оскільки потрібен дійсно великий фінансовий ресурс для відновлення об’єктів електроенергетики, перший етап такого підвищення, можливо, доцільно зробити вже цьогоріч”, - заявив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Кабінет Міністрів продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення, встановлених на рівні 2,64 грн/кВт-год з ПДВ, на один місяць – до 31 травня.

Водночас, згідно з прогнозами експертів, тарифи на електроенергію для бізнесу у 2024 році можуть зрости до 20% порівняно з 2023 роком. Головними чинниками які можуть зумовити зростання будуть обстріли критичної інфраструктури, а також інфляція та девальвація гривні.