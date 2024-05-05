В Yasno розповіли, скільки споживачів не платять за світло

З 1 січня понад 86 тис. абонентів у Києві та 116 тис. у Дніпропетровській області продовжують отримувати електроенергію в оселі, але не платять за неї.

Про це повідомляє компанія Yasno.

Зазначається, що загалом 203 тис. клієнтів компанії не платять за світло з початку року.

Як повідомляють в енергетичній компанії, на першому місці по заборгованості опинилися мешканці Дніпропетровщина, на другому – споживачі у Києві.

"Станом на сьогодні кияни з початку року не заплатили 450 млн грн за спожиту електроенергію. Ще 775 млн грн заборгували клієнти у Дніпропетровській області", - зауважують в Yasno.

У компанії наголосили, що електроенергія — це такий самий товар, як і будь-який продукт у магазині, і коштує грошей.

"На її виробництво та доставлення йдуть кошти, а зараз вони потрібні ще і на відновлення мереж після російських обстрілів. Тому закликаємо кожного оплачувати рахунки вчасно, хоча б частково", - підкреслили в Yasno.

Там додали, що завжди вчасно інформують клієнтів про нараховані суми до сплати. Також для тих, хто не може сплачувати за послуги в повному обсязі, є державні програми підтримки.

Зауважимо, серед більше ніж 12 млн домогосподарств України показник розрахунків побутових споживачів за спожитий газ становить 95%.

Нагадаємо, 26 квітня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про продовження дії пільгових цін на газ, тепло та електроенергію для побутових споживачів.

Уряд скасував мораторій на відключення комунальних послуг

Нагадаємо, 9 січня Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Згідно з постановою, у разі тимчасової відсутності в житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, постачальникам комунальних послуг має бути надана заява та документальне підтвердження в електронній або паперовій формі.

Додамо, мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати був введений 5 березня 2022 року.