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Уряд скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги
Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.
Про це йдеться у відповідній постанові уряду , передає Економічна правда.
Зазначається, що мораторій на відключення комунальних послуг продовжуватиме діяти лише на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії.
Для решти споживачів комунальних послуг, згідно з постановою, відновлено нарахування пені за несплату житлово-комунальних послуг.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Також відновлено стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги у судовому порядку.
Крім того, Кабмін повернув можливість відключення від комунальних послуг боржників, у разі несплати або недоплати за отримані послуги.
Згідно з постановою, у разі тимчасової відсутності в житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, постачальникам комунальних послуг має бути надана заява та документальне підтвердження в електронній або паперовій формі.
Це можуть бути довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби (у тому числі отримані в іноземній державі), відбування покарання тощо.
Зауважимо, мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати був введений 5 березня 2022 року.
Як зміняться платіжки за комунальні послуги
Тарифи на електроенергію для населення з 1 січня залишаються без змін та складають 2,64 гривні/кВт-год. У грудні 2023 року Міністерство енергетики та НКРЕКП заявили, що до кінця опалювального сезону перегляду тарифів на електроенергію для населення не буде.
Водночас тарифи для бізнесу з 1 січня зросли. В умовах ринку електроенергії ціна на електроенергію для кінцевих непобутових споживачів складається з тарифу на передачу електроенергії, тарифу на розподіл, біржової ціни електроенергії, послуг постачальника та податків.
Тарифи на газ та тепло у 2024 році залишаються незмінними через дію мораторію на підвищення цих тарифів до кінця воєнного стану. Ціна на газ для населення за фіксованим тарифом “Нафтогаза” складає 7,96 гривні/кубометр з ПДВ.
Тарифи на водопостачання та водовідведення також залишилися без змін, хоча спроби переглянути тарифи були. Наприкінці червня 2023 року НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифів на воду середньому на 32% залежно від регіону. Цьому рішенню передувало звернення до регулятора комунальних підприємств, які надають послуги з водопостачання, з проханням підвищити тарифи хоча б на третину.
Проте в ситуацію втрутився президент Володимир Зеленський, який назвав це рішення “ганебним, непрофесійним та таким, що не погоджено з урядом”, після чого регулятор скасував попереднє рішення та більше не повертався до питання підвищення тарифів на воду.
Джерело фото: ua.depositphotos.com