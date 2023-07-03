Тарифи на воду не підвищуватимуть: регулятор скасував попереднє рішення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) під час свого позачергового засідання скасувала рішення від 29червня щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Ціни вирішили лишити незмінними.

Про це 3 липня повідомила пресслужба НКРЕКП.

Попереднє рішення регулятора передбачало, що тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%. Це викликало обурення у суспільстві. На ситуацію відреагували президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Голова держави заявив, що "рішення, м'яко кажучи, ганебне". Він доручив уряду представити рішення у відповідь. До цього Шмигаль назвав підвищення тарифів на воду неприйнятним рішенням, також заявивши, що воно не було погоджене з урядом.

"Верховний Головнокомандувач в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого регулятором рішення. Крім цього, прем’єр-міністр України наголосив на необхідності проведення консультацій щодо такого рішення. У зв’язу з цим пропоную скасувати постанови від 29 червня 2023 року відповідно до переліку, який оприлюдений в проєкті рішення", — пояснив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Рішенню регулятора передував заклик підприємств, які надають послуги водопостачання та водовідведення, до НКРЕКП підвищити тарифи хоча б на третину з липня, бо не хочуть більше терпіти значні збитки від роботи за чинними тарифами, що вже не відповідають економічним реаліям. При цьому вони вказували, що підвищення тарифів було погоджено ще в грудні 2022 року, але так і не відбулося.

Тому тепер НКРЕКП розпочинає консультації з Кабінетом Міністрів України та всіма зацікавленими сторонами задля напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з Державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів.

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